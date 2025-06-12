Filistinli Öğrencilerden Duygusal Mektuplar - Son Dakika
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Filistinli Öğrencilerden Duygusal Mektuplar

Filistinli Öğrencilerden Duygusal Mektuplar
12.06.2025 11:45
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Kastamonu Üniversitesi'nde Filistinli öğrenciler, ailelerine yazdıkları mektuplarla duygusal anlar yaşattı.

Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrencilerin İsrail'in işgali altındaki ailelerine yazdıkları mektuplar duygulandırdı.

Kastamonu Üniversitesi'nde Filistinli öğrenciler için destek ve dayanışma amacı taşıyan anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Öğretim Görevlisi Dr. Nazik Müge Tekin'in yürütücülüğünü yaptığı ve Filistin Gönüllüleri Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "Bir Fotoğraf Bir Mektup: Filistinli Öğrenciler Ailelerine Sesleniyor" başlıklı proje, Merkez Kütüphane Cemil Meriç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Tuna'nın yanı sıra akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Filistinli öğrencilerin Kastamonu'da çektikleri fotoğraflar ve ailelerine yazdıkları mektuplar katılımcılarla paylaşıldı. Öğrencilerin memleketlerine duydukları özlem ve dayanışma duygusu salonda bulunanlara aktarıldı. Öğrencilerin ailelerine hitaben çektikleri video gösterimi ise duygusal anlara sahne oldu.

Etkinlikte konuşan Proje Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Dr. Nazik Müge Tekin, Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrencilerin Kastamonu sokaklarında çektikleri fotoğraflarla ülkelerine ve ailelerine duydukları özlemi yansıttıklarını ifade etti. Öğrencilerin, bu fotoğraflar eşliğinde ailelerine hitaben duygularını dile getiren mektuplar kaleme aldıklarını belirten Tekin, "Üniversitemizde öğrenim gören Filistinli öğrencilerimiz, Kastamonu'da ailelerini, ülkelerini hatırlatan birer fotoğraf çektiler. Bu fotoğraflar eşliğinde duygularını ve mesajlarını huzurunuzda ailelerine iletecekler. Öğrencilerimizin fotoğraflar ve mektuplar aracılığıyla kurduğu bu duygusal köprü, direnişin ve umudun sesi olmayı amaçlamaktadır. Bu proje akademik bir çabanın ötesinde; vicdanımızın, insanlık bilincimizin ve ortak değerlerimizin bir yansımasıdır; ayrıca Kastamonu Üniversitesi'nin farklı kültürlere saygı duyan yapısının ve uluslararası öğrencilerimize verdiği değerin somut bir örneğidir. Aziz Türk milleti tarih boyunca, zulüm kimden gelirse gelsin karşısında durmuş; kim zulme uğruyorsa onun yanında yer almıştır. Bilinmesini isteriz ki Bu toprakların vicdanı, yalnızca Filistinli kardeşlerimizin değil; tüm mazlum halkların savunucusu ve sesi olmaya, Türkçe ise bu sesi duyurmanın dili olmaya devam edecektir. Bu projenin gerçekleşmesine katkı sunan başta kıymetli Filistinli öğrencilerimize, Filistin Gönüllüleri Topluğuna, teknik destek veren öğrencilerimize ve her aşamada desteklerini esirgemeyen Türkçe Öğretimi Uyguma ve Araştırma Merkezine teşekkür ediyorum" dedi.

TÖMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ferda Merve Karamanoğlu ise, "TÖMER olarak, yalnızca dil öğretmekle kalmayıp, öğrencilerimizin kültürel ve duygusal dünyalarını da anlamayı, onlara destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkçenin öğretimi, sadece bir iletişim aracı kazandırmak değil; aynı zamanda öğrencilerimizin Türkiye ile kültürel bağ kurmalarını, burada kendilerini daha güvende ve buraya ait hissetmelerini sağlamaktır. Dil, insanı insana yaklaştırır. Biz de Türkçe aracılığıyla farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimize bu yakınlığı hissettirmeye çalışıyoruz. Bugün burada tanıtımı yapılan 'Bir Mektup Bir Fotoğraf: Filistinli Öğrenciler Ailelerine Sesleniyor' projesi, bu anlayışın somut bir göstergesidir. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimizin yaşadıkları zorlukları paylaşmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onlara ses olmak bizler için vicdani bir sorumluluktur. Bugün de Filistinli öğrencilerimizin yanında olarak onların sesi olmaya çalışmaktayız" diye konuştu.

Program, katkı sunan öğrencilere ve emeği geçen akademik personele teşekkür belgelerinin takdimiyle devam etti. Etkinlik kapsamında Filistinli öğrencilerin Kastamonu'da çektikleri fotoğraflar katılımcıların ilgisine sunuldu.

Etkinlik sonunda Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a, Filistinlilere verdiği desteklerden ötürü Filistinli öğrenciler tarafından Filistin ve Türkiye bayraklarının bulunduğu atkı hediye edildi. Rektör Topal, kendisine hediye edilen atkı için öğrencilere ve akademik personele teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, kastamonu, Filistin, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistinli Öğrencilerden Duygusal Mektuplar - Son Dakika

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