Fındık Bahçelerinde Don Zararları Yüzde 50'yi Geçti

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Akçakoca'da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.Bayraktar incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yüksek rakımlarda bulunan fındık bahçelerinde zararın yüze 50'nin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Akçakoca'da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yüksek rakımlarda bulunan fındık bahçelerinde zararın yüze 50'nin üzeri seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Şemsi Bayraktar şunları söyledi:

"Bugün Batı Karadeniz bölgesindeyiz, Sakarya, Kocaali ve Akçakoca'da Oda başkanlarımızla bir araya geldik. Fındık bahçelerini geziyoruz ve rakımı yüksek olan yerlerde don zararını gördük. Akçakoca ilçemizdeyiz bu köyde de burada rakım aşağı yukarı 600 metre civarında ve 250 metrede yukarı kadar çıkıyor. Buralarda da zarar yüzde 50'nin üzerinde görünüyor, bundan üzüntü duymamak mümkün değil, bir taraftan kokarcayla mücadele ediyoruz kolay değil. Geçen sene de üreticiler kokarcadan çok etkilendiler, üretimi çok olumsuz etkiledi, bu sene de ciddi mücadele yapılmasına rağmen bu süreç birkaç yıllık süreç, kokarcayı tamamen yok etmek mümkün değil, çünkü çok hızlı şekilde çoğalıyor, birkaç yıl içinde kokarcanın seviyesini azaltacağız, bugün için kokarca zararlısı fındığa zarar verecek bu görülüyor.

"Don olayından dolayı bahçelerimizde ciddi yanma var ve rekolteyi bu da olumsuz etkileyecek"

Bir de don olayından dolayı bahçelerimizde ciddi yanma var ve rekolteyi bu da olumsuz etkileyecek.Bu sene fındık rekoltesi hem kokarca zararlısı ve hem de don nedeniyle tahminlerimizin altında gerçekleşecek öyle görülüyor. Biz sadece don olayı ile uğraşmıyoruz, doğal afetler bizleri ciddi şekilde etkiliyor, bir tarafta kuraklık var ocak ayından beri yağış alamıyoruz. Türkiye ciddi bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya, zaman zaman bakıyorsunuz bazı vilayetlerde dolu, bir bakıyorsunuz sel felaketi geliyor, bir bakıyorsunuz hortum felaketi geliyor, çok farklı doğal afetler ile çiftçi üretim yapıyor. çiftçi açık fabrikalarda üretim yapıyor, yani doğaya açık, doğal afetlere açık üretim yapıyoruz ve bu afetlerde üretimi olumsuz etkiliyor.

Fındık ürünü ekolojik üstünlüğüne bağlı bir ürün. Dünya'da rakipsiz olduğumuz bir ürün. Geçen yıl 2 milyar 350 milyon civarı döviz gelirimiz oldu. Üzülerek ifade ediyorum bu gelir biraz aşağıya düşecek çünkü rekolte geçen senenin bir hayli altında görülüyor. Karadeniz bölgesinde sanayi çok gelişmediği için ekonomisi fındığa dayalı, dolayısıyla fındık yoksa sosyal yaşamda yok demektir. Fındık yoksa hayat yok demektir,fındık para etmiyorsa yaşam çok zor demektir ve bu bölgelerden göç var demektir. Eğer fındık varsa fındık para ediyorsa göç yok demektir. Yani göçlere baktığımızda, tarımsal faaliyetlerden para kazanıyorsa göç olmuyor gençlerimiz burada kalıyor, gençlerimizi tarımda tutamaz hale geldik.

Artık yelkenleri tarıma çevirmenin zamanı geldi,tarım sektörüne daha fazla kaynak aktarmalıyız. Üreticiyi tarlada bahçede tutmak zorundayız bunu beceremez isek ülkeyi doyuramayacak hale geliriz, Dünya piyasalarından meyve bulalım sebze bulalım artık o mümkün değil.

"Maliyetler üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı bir çalışma yapıyor"

Üreticilerimizin beklentileri var, dile getiriyoruz. Maliyetler üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Bunun dışında üreticilerimizin kredi borçları çok fazla bu sene para kazanamayacakları için borçların ödenmesinde zorluklar var bu manada yapılandırma istiyoruz. Çiftçimizin taze paraya ihtiyacı var, bankalarında borcu olup olmaksızın kredi açması lazım. Çünkü bu günlerde paraya ihtiyaç var. Bir tehdit daha var; bazı bahçelerde dallar kurumuş bazı bahçelerde gövdeler kurumuş,bu ne demektir, önümüzdeki yıllarda meyve tutumu olmayacak demektir. Bu bahçelere iyi bakılmaz ise çiftçimiz bu bahçelere emek ve masraf etmez ise bu bahçelerin toparlanma imkanı yok. Dolayısıyla bu manada bu destekler verilmeli ki bahçesinde bu bakımları yapsın ve üretime devam etsin."