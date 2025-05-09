Fındık Bahçelerinde Don Zararları Yüzde 50'yi Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fındık Bahçelerinde Don Zararları Yüzde 50'yi Geçti

Geniş Video İzle

TZOB Başkanı Bayraktar, Akçakoca'da fındık bahçelerindeki don zararının ciddi boyutlarda olduğunu belirtti.

09.05.2025 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Akçakoca'da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.Bayraktar incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yüksek rakımlarda bulunan fındık bahçelerinde zararın yüze 50'nin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Akçakoca'da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yüksek rakımlarda bulunan fındık bahçelerinde zararın yüze 50'nin üzeri seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Şemsi Bayraktar şunları söyledi:

"Bugün Batı Karadeniz bölgesindeyiz, Sakarya, Kocaali ve Akçakoca'da Oda başkanlarımızla bir araya geldik. Fındık bahçelerini geziyoruz ve rakımı yüksek olan yerlerde don zararını gördük. Akçakoca ilçemizdeyiz bu köyde de burada rakım aşağı yukarı 600 metre civarında ve 250 metrede yukarı kadar çıkıyor. Buralarda da zarar yüzde 50'nin üzerinde görünüyor, bundan üzüntü duymamak mümkün değil, bir taraftan kokarcayla mücadele ediyoruz kolay değil. Geçen sene de üreticiler kokarcadan çok etkilendiler, üretimi çok olumsuz etkiledi, bu sene de ciddi mücadele yapılmasına rağmen bu süreç birkaç yıllık süreç, kokarcayı tamamen yok etmek mümkün değil, çünkü çok hızlı şekilde çoğalıyor, birkaç yıl içinde kokarcanın seviyesini azaltacağız, bugün için kokarca zararlısı fındığa zarar verecek bu görülüyor.

"Don olayından dolayı bahçelerimizde ciddi yanma var ve rekolteyi bu da olumsuz etkileyecek"

Bir de don olayından dolayı bahçelerimizde ciddi yanma var ve rekolteyi bu da olumsuz etkileyecek.Bu sene fındık rekoltesi hem kokarca zararlısı ve hem de don nedeniyle tahminlerimizin altında gerçekleşecek öyle görülüyor. Biz sadece don olayı ile uğraşmıyoruz, doğal afetler bizleri ciddi şekilde etkiliyor, bir tarafta kuraklık var ocak ayından beri yağış alamıyoruz. Türkiye ciddi bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya, zaman zaman bakıyorsunuz bazı vilayetlerde dolu, bir bakıyorsunuz sel felaketi geliyor, bir bakıyorsunuz hortum felaketi geliyor, çok farklı doğal afetler ile çiftçi üretim yapıyor. çiftçi açık fabrikalarda üretim yapıyor, yani doğaya açık, doğal afetlere açık üretim yapıyoruz ve bu afetlerde üretimi olumsuz etkiliyor.

Fındık ürünü ekolojik üstünlüğüne bağlı bir ürün. Dünya'da rakipsiz olduğumuz bir ürün. Geçen yıl 2 milyar 350 milyon civarı döviz gelirimiz oldu. Üzülerek ifade ediyorum bu gelir biraz aşağıya düşecek çünkü rekolte geçen senenin bir hayli altında görülüyor. Karadeniz bölgesinde sanayi çok gelişmediği için ekonomisi fındığa dayalı, dolayısıyla fındık yoksa sosyal yaşamda yok demektir. Fındık yoksa hayat yok demektir,fındık para etmiyorsa yaşam çok zor demektir ve bu bölgelerden göç var demektir. Eğer fındık varsa fındık para ediyorsa göç yok demektir. Yani göçlere baktığımızda, tarımsal faaliyetlerden para kazanıyorsa göç olmuyor gençlerimiz burada kalıyor, gençlerimizi tarımda tutamaz hale geldik.

Artık yelkenleri tarıma çevirmenin zamanı geldi,tarım sektörüne daha fazla kaynak aktarmalıyız. Üreticiyi tarlada bahçede tutmak zorundayız bunu beceremez isek ülkeyi doyuramayacak hale geliriz, Dünya piyasalarından meyve bulalım sebze bulalım artık o mümkün değil.

"Maliyetler üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı bir çalışma yapıyor"

Üreticilerimizin beklentileri var, dile getiriyoruz. Maliyetler üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Bunun dışında üreticilerimizin kredi borçları çok fazla bu sene para kazanamayacakları için borçların ödenmesinde zorluklar var bu manada yapılandırma istiyoruz. Çiftçimizin taze paraya ihtiyacı var, bankalarında borcu olup olmaksızın kredi açması lazım. Çünkü bu günlerde paraya ihtiyaç var. Bir tehdit daha var; bazı bahçelerde dallar kurumuş bazı bahçelerde gövdeler kurumuş,bu ne demektir, önümüzdeki yıllarda meyve tutumu olmayacak demektir. Bu bahçelere iyi bakılmaz ise çiftçimiz bu bahçelere emek ve masraf etmez ise bu bahçelerin toparlanma imkanı yok. Dolayısıyla bu manada bu destekler verilmeli ki bahçesinde bu bakımları yapsın ve üretime devam etsin."

Kaynak: ANKA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Çiftçilik, Akçakoca, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındık Bahçelerinde Don Zararları Yüzde 50'yi Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:47:26. #7.13#
SON DAKİKA: Fındık Bahçelerinde Don Zararları Yüzde 50'yi Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.