Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

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(İZMİR)- İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Polis Timlerine bağlı ekipler tarafından 17 Aralık Salı günü gerçekleştirilen çalışmalarda 14 yıl 7 ay hapis cezası olduğu belirlenen Y.K. yakalandı. Yapılan kontrollerde Y.K.'nin uyuşturucu madde ticareti, hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı ortaya çıktı. 14 yıl 7 ay hapis cezası olan Y.K., yunus polisleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.