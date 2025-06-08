Fıstık Bahçesinde Kaybolan Onurcan Özdemir'in Cesedi Bulundu

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te ailesiyle birlikte fıstık bahçesine giden otizmli Onurcan Özdemir, Araban ilçesinde kaybolduktan 15 gün sonra Fırat Nehri'nde ölü bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs'ta ailesiyle birlikte Hasanoğlu köyündeki fıstık bahçesine giden Onurcan Özdemir, saat 16.00 sıralarında ortadan kayboldu. Ailesinin kendi imkanlarıyla yaptığı arama sonuçsuz kalınca, durum güvenlik güçlerine bildirildi. Olayın ardından jandarma, polis ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

25 Mayıs sabahı kurulan kriz masasıyla koordineli yürütülen çalışmalara yaklaşık bin kişi katıldı. Jandarma komando timleri, AFAD, belediye personeli ve gönüllü uzmanlardan oluşan ekipler, SONAR cihazları, İHA, drone ve iz köpekleriyle 200 kilometrelik alanı defalarca taradı. Nehre yakın olması nedeniyle Fırat Nehri ve Birecik Barajı'nda da su altı ve su üstü aramalar yapıldı. Ancak bayramın gölgesinde devam eden aramalar, 15. gününde acı bir sonla noktalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Araban İlçesi Elif Mahallesinde 24.05.2025 günü saat 16.00 sıralarında Onurcan Özdemir isimli çocuğun kaybolması olayı ile ilgili olarak 24.05.2025 günü saat 17.05'ten itibaren sürdürülen arama tarama faaliyetleri devam ettiği sırada 08.06.2025 tarihinde aramaların 15. gününde Elif Mahallesi Kırkak Mevkiinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asyş. Bot Tim Komutanlığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde Onurcan Özdemir'e ait olabileceği değerlendirilen ceset Baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir."