Fransa Ulusal Günü Ankara\'da resepsiyonla kutlandı

Fransa'nın Ulusal Günü, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Fransa'nın Ulusal Günü dolayısıyla Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yabancı misyon şefleri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Türkiye ile Fransa arasındaki köklü ilişkilere, ekonomik iş birliğine ve NATO Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaptı.

"NATO Zirvesi ittifakımızın önemini bir kez daha ortaya koydu"

Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin güvenlik açısından kritik mesajlar verdiğini belirten Dumont, zirvenin organizasyonu dolayısıyla Türk makamlarını tebrik ederek, "Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle birçoğumuz için oldukça yoğun geçen bir dönemin ardından sizlerle yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Güvenlik konuları karşısında ittifakımızın önemini bir kez daha ortaya koyan bu zirvenin organizasyonu dolayısıyla Türk makamlarını ve özellikle diplomat meslektaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum" dedi.

Paris'te gerçekleştirilen 14 Temmuz kutlamalarında da güvenlik ve uluslararası dayanışma mesajlarının öne çıktığını ifade eden Dumont, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısının, çok taraflılığa verilen önemin yeniden teyit edildiği bir platform olduğunu söyledi.

"Fransa, Türkiye ile iddialı bir ilişki kurmak için çalışıyor"

Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Dumont, "İster güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadele olsun, ister iklim değişikliğinin sonuçlarıyla başa çıkmak için, burada bulunan hepimiz Türkiye'nin ortakları için ne kadar önemli olduğunu ve ortaklarının da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. NATO Zirvesi'nden sadece birkaç ay sonra Antalya'da düzenlenecek COP31 de bunun en somut göstergelerinden biridir. Fransa, bu anlayış doğrultusunda Türkiye ile iddialı bir ilişki kurmak için çalışıyor" diye konuştu.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin yaklaşık beş asırlık ortak geçmişe dayandığını kaydeden Dumont, bu ilişkinin kültür, sanat, dil ve gastronomi alanlarında güçlü bağlarla şekillendiğini belirtti.

"Macron ve Erdoğan NATO Zirvesi marjında bir araya geldi"

İki ülke arasındaki siyasi diyaloğun yoğun şekilde sürdüğünü dile getiren Dumont, "Cumhurbaşkanları Macron ve Erdoğan NATO Zirvesi marjında bir araya geldiler. Ayrıca Ocak ayında Avrupa ve Dışişleri Bakanımızı, iki hafta önce ise Silahlı Kuvvetler Bakanı nezdindeki Bakan Yardımcımızı Ankara'da ağırlama fırsatımız oldu. İlişkilerimiz köklü, diyaloğumuz ise yoğun" ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmi 24 milyar avroya ulaştı"

Ekonomik ilişkilerin her geçen yıl güçlendiğini belirten Dumont, "Fransa ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 24 milyar avroya ulaşarak rekor seviyeye çıkmış ve Türkiye'yi Avrupa Birliği dışındaki ticaret ortaklarımız arasında beşinci sıraya taşımıştır. Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız şirketleri yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağlamakta ve Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,6'sını oluşturmaktadır. 2027 yılına kadar planlanan 5 milyar avroluk ilave yatırımlarla Fransa'nın Türkiye'deki varlığı daha da güçlenecek" dedi.

Teknolojik iş birliğinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir alan oluşturduğunu ifade eden Dumont, bu kapsamda VivaTech Fuarı'nın önemine dikkat çekerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın fuara katılımından memnuniyet duyduklarını söyledi.

"AFD ile 400 milyon avroluk yeni ortak finansman anlaşması imzaladık"

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) aracılığıyla Türkiye'de yürütülen projelerin sürdüğünü belirten Dumont, deprem bölgesinde 3 bin konut inşasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Dumont, "Az evvel, Bakan Yardımcısı Sayın Çelik'in huzurunda, Dünya Bankası ile toplam 400 milyon avroluk, bunun 150 milyon avrosu AFD tarafından finanse edilen yeni bir ortak finansman anlaşmasını imzaladığımızı sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Fransız Kalkınma Ajansı, özellikle doğal kaynakların yönetimi ve iklim değişikliğine uyum alanlarındaki projelerde Türk makamlarıyla çalışmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Yaşasın Fransa, yaşasın Türkiye, yaşasın Fransız-Türk dostluğu"

Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca ziyaretler ve ticaret rakamlarıyla sınırlı olmadığını dile getiren Dumont, iki halk arasındaki bağların büyükelçilik çalışanlarının sahadaki çalışmalarıyla da güçlendiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Fransız Devrimi'nin özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine vurgu yapan Dumont, "Bu zor zamanlarda, bu 14 Temmuz bayramı Avrupa değerleri ve evrensel değerler olan cumhuriyetlerimizin kurucu değerleri etrafında yeniden kenetlenme çağrısı niteliğindedir. Fransa bugüne kadar olduğu gibi buna hazırdır" ifadelerini kullandı.

Dumont, konuşmasını "Yaşasın Fransa. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Fransız-Türk dostluğu" sözleriyle tamamladı.

"Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmeyi hedefliyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk halkı adına Fransa'nın Milli Günü'nü kutladı.

Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 1483 yılına uzandığını hatırlatan Bozay, iki ülke arasındaki bağların zaman zaman yaşanan zorluklara rağmen kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Emmanuel Macron arasındaki düzenli temasların ilişkilere önemli katkı sağladığını ifade eden Bozay, "Cumhurbaşkanlarımız arasındaki karşılıklı saygı, düzenli temaslar ve samimi diyalog ilişkilerimize katma değer kazandırmakta ve iş birliğimizi daha da güçlendirmektedir. Bu iradeye dayanarak Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini her alanda ve her kıtada daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ekonomik ilişkilerin iki ülke ortaklığının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bozay, 2025 yılında ticaret hacminin 24 milyar dolara ulaştığını belirterek, "2030 yılına kadar bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Fransa, Avrupa Birliği içerisindeki üçüncü ticaret ortağımız konumundadır. Şubat ayında gerçekleştirilen 8'inci Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısının da ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Fransa arasında daha yakın diyalog her zamankinden önemli"

Fransa'da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının iki ülke arasında güçlü bir köprü oluşturduğunu dile getiren Bozay, bir hafta önce Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde uluslararası güvenlik ortamındaki değişimlerin kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi.

Ortadoğu'daki krizler ve Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere küresel güvenlik sınamalarına dikkat çeken Bozay, "Bu anlayışla Türkiye ile Fransa arasında daha yakın bir diyalog ve koordinasyonun her zamankinden önemli olduğuna inanıyoruz. Müşterek sınamalara karşı birlikte atacağımız adımların bizi ortaklar ve dostlar olarak birbirimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye Avrupa güvenliğinde merkezi bir güçtür"

Savunma sanayisinin iki ülke arasındaki iş birliğinin temel sütunlarından biri olduğunu belirten Bozay, Türk savunma sanayisinin son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, "Türk savunma sanayisi sadece kendi kendine yeter hale gelmekle kalmamış, aynı zamanda NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği ülkeleri için de güvenilir bir tedarik kaynağı olmuştur. Güçlü ve çevik kurumlarıyla Türkiye, Avrupa güvenliğinde merkezi bir güçtür" dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir yaklaşımın artık tercih değil zorunluluk olduğunu kaydeden Bozay, Fransa'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu gündemle ilerletilmesine somut katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Bozay, Fransa'yı belirsizlik döneminde savaş ve çatışmaların yerini refah ve istikrara bırakması için birlikte çalışılabilecek önemli bir ortak olarak gördüklerini belirterek, devletler, özel sektörler, akademi ve toplumlar arasındaki bağlantısallığın artırılmasının önemine işaret etti.

Konuşmasının sonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Bozay, iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerinin her alanda güçlenmesini temenni ederek Fransa'nın Milli Günü'nü kutladı. - ANKARA