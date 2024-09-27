Fransız Aile Dünya Turuna Çıkarken Beyşehir'de Mola Verdi - Son Dakika
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Fransız Aile Dünya Turuna Çıkarken Beyşehir'de Mola Verdi

Fransız Aile Dünya Turuna Çıkarken Beyşehir\'de Mola Verdi

Fransa'dan bisikletleriyle dünya turuna çıkan Benoit ve Abbane Petitcolas çifti, çocukları Neo, Eloven ve Youn ile birlikte Konya'nın Beyşehir ilçesini ziyaret etti. Bir yıl sürecek seyahatlerinde Türkiye'de Kapadokya üzerinden Azerbaycan'a geçmeyi planlayan aile, Beyşehir Belediyesi'nin misafiri oldular.

27.09.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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Bisikletleriyle dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu Fransız aile, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Benoit ve Abbane Petitcolas çifti, çocukları 5 yaşındaki Neo, 9 yaşındaki Eloven ve 13 yaşındaki Youn ile birlikte yaşadıkları Fransa'dan bisikletleriyle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Ülke ülke gezerek rotasındaki yollarda kilometrelerce pedal çevirdikten sonra Türkiye'ye gelen aile fertleri, Beyşehir'i de ziyaret etti. Dünya turunda Vietnam'a ulaşmayı hedefleyen Fransız aile fertleri, ilk etapta Beyşehir Belediyesi'nin bisiklet evinde misafir edilirken, ilçede kaldıkları süre içerisinde kendilerine sponsor olan bazı kurum ve kuruluşlar da otelde konaklama ve yemek desteği verdi. Beyşehir'in konuğu olan Fransız aile, gezdikleri ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalırken her gün farklı bir kültürü tanıyarak planladıklarından daha fazla kalmaya karar verdi.

Baba Benoit Petitcolas, çalışan birisi olarak iş yerinden bir yıl izin alarak aile fertleri ile birlikte dünya turuna çıktıklarını anlatarak, çocuklarının eğitimini ise yollarda sürdürdüklerini belirtip, "Yeni yerler, yeni kişiler ve dünyayı keşfetmek için çıktığımız bu turda seyahatimizin bir yıl sürmesini planlıyoruz. Türkiye'de Kapadokya üzerinden Azerbaycan'a geçerek turumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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