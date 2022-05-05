Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış! - Son Dakika
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Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!

05.05.2022 18:52

Kocaeli'de yaşanan olayda bir belediye şoförü, seyir halindeki otobüsü birden durdurarak aşağı indi. Başta ne olduğunu anlamayan yolcular daha sonra şoförün Türk bayrağını yerden kaldırdığını fark edince duygulu anlar yaşadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Sarıhocalar köyü ile Kandıra F Tipi Cezaevi, Şirintepe güzergahında çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 90 numaralı otobüsün sürücüsü, seyir halinde iken yerdeki Türk bayrağını fark etti. İçi yolcu dolu otobüsü durduran sürücü, önüne çıkan Türk bayrağını alıp aracının ön torpido kısmına bıraktı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Otobüs sürücüsü izleyenlerin alkışını topladı. O anlar ise an be an otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otobüsü güvenli bir şekilde park eden sürücünün Türk bayrağını yerden alması ve torpidonun üzerine bırakması yer alıyor.

Şoför otobüste aniden fren yapıp, aşağı indi! Türk bayrağının yerden kaldırıldığını anlayan yolcuların göğsü kabardı
Şoför otobüste aniden fren yapıp, aşağı indi! Türk bayrağının yerden kaldırıldığını anlayan yolcuların göğsü kabardı
Şoför otobüste aniden fren yapıp, aşağı indi! Türk bayrağının yerden kaldırıldığını anlayan yolcuların göğsü kabardı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra F Tipi Cezaevi, Kocaeli, Türk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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