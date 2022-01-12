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Futbolculuktan aşçı ustalığına - Son Dakika

Futbolculuktan aşçı ustalığına

12.01.2022 11:15

Futbolculuktan aşçı ustalığınaBURSA İznik Belediyesi hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında 17.belgeselinde İznikspor'un efsane kaptanı ve lokanta işletmecisi İsmail Hakkı Çelik'in hayatını ve mesleğini ele aldı.

Futbolculuktan aşçı ustalığına

BURSA İznik Belediyesi hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında 17.belgeselinde İznikspor'un efsane kaptanı ve lokanta işletmecisi İsmail Hakkı Çelik'in hayatını ve mesleğini ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda lokantacılık mesleği ile geçimini sağlayan İsmail Hakkı Çelik icra ettiği mesleği ile genç yaştan buyana mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1953 yılında Sapanca da dünyaya gelen İsmail Hakkı Çelik, İzmit Sanat Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra 1968 de başladığı futbol hayatına Sakaryaspor ve Düzcespor ile devam etti. Düzcespor'da oynadığı sıralarda İznik'te bir tanıdığı aracılığıyla gelen teklif üzerine İznik'e yerleşerek İzniksporda forma giymeye başladı. 1980 yılında başladığı İznikspor kariyeri 1989 yılına kadar devam etti. İznikspor'un başarıdan başarıya koştuğu o yıllarda 1984-1985 sezonu Bursa şampiyonu olurlar ve İznikspor tarihinde ilk kez 3.lige çıkar. 3.ligin ilk takım kaptanlığını üstlenen İsmail Hakkı Çelik, o yıllarda İznik'te bir lokanta açmaya karar verir. İşletmesinin ismini de Kaptan Islama Köfte Salonu olarak belirleyen İsmail Hakkı Çelik 13 Ocak 1986 yılında açılışını gerçekleştirdiği işletmesi ile 36 yıldır hizmet vermektedir.

Futbolculuk ve meslek hayatı boyunca tercihini dürüstlük ve saygıdan yana kullandığını belirten İsmail Hakkı Çelik "Uzun yıllar oynadığım futbol hayatımda ve 36 yıllık meslek hayatımda işimi severek isteyerek yaptım. Bu sevgi olmasaydı bu işleri başaramazdım. Gençlere de en önemli tavsiyem ne iş yaparsanız yapın ama severek yapın. Dürüstlükten ve saygıdan ayrılmayın. Bunlar olduktan sonra zaten başarı muhakkak gelir" diye konuştu.

Çelik konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.

Futbolculuktan aşçı ustalığına
Futbolculuktan aşçı ustalığına
Futbolculuktan aşçı ustalığına
Futbolculuktan aşçı ustalığına
Futbolculuktan aşçı ustalığına

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Halkla İlişkiler, Hakkı Çelik, Futbol, İznik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Futbolculuktan aşçı ustalığına - Son Dakika


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