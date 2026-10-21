Galatasaray stadı çevresinde temel imalatı sürerken Bakanlık iddiaları yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray stadı çevresinde temel imalatı sürerken Bakanlık iddiaları yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Ekim'deki yağışların ardından Galatasaray stadı ve Aslanvadi şantiyesinde çalışmalar sürüyor. Bakanlık İl Müdürlüğü, 18 Ekim'deki teknik incelemede stadyumda ve şantiye sahasında olumsuzluk saptanmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışların ardından sel ve su baskınlarıyla gündeme gelen Galatasaray stadının çevresinde çalışmalar devam ediyor. Stadyumun hemen alt kotunda bulunan şantiye alanında işçilerin kazıklı temel imalatlarını sürdürdüğü anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan aşırı yağışların ardından Galatasaray stadyumu ve stadyumun altında yer alan Aslanvadi Projesi, kamuoyunda çeşitli tartışmaların odağına yerleşti. Özellikle şantiye alanındaki kazı çalışmaları ve stadyum çevresindeki zeminle ilgili ortaya atılan iddialar gündem olurken, bölgede çalışmaların sürdüğü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde, stadın hemen önünde ve alt kotunda geniş bir kazı alanının bulunduğu, vinçlerin ve iş makinelerinin çalıştığı, işçilerin ise şantiye sahasındaki faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık inceleme yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, yağışların ardından Stadyum ve Aslanvadi Projesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine 18 Ekim'de teknik inceleme yapıldığını açıkladı. İl Müdürlüğü'nün açıklamasında, yapılan incelemelerde stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığı, stadın alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi'nin şantiye sahasında da olumsuz bir durum tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada, projede kazıklı temel imalatlarının sürdüğü belirtilerek kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Çalışmalar havadan görüntülendi

Stadın çevresindeki çalışmalar, havadan çekilen görüntülere yansıdı. Görüntülerde, stadyumun ön bölümündeki geniş kazı sahası, kademeli şekilde açılan zemin, şantiye yolları ve temel imalatlarının yapıldığı alanlar dikkati çekti. İşçilerin ve iş makinelerinin faaliyetlerini sürdürdüğü şantiye sahasında vinçlerin de çalıştığı görüldü.

Kaynak: İHA
Galatasaray StadıGalatasarayGüncelYerelÇevreSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“ Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
16:13
Fenerbahçe’de deprem Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:59:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray stadı çevresinde temel imalatı sürerken Bakanlık iddiaları yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei