Galatasaray Taraftarlar Derneği Şampiyonluk Zinciri Başlattı - Son Dakika
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Yerel

Galatasaray Taraftarlar Derneği Şampiyonluk Zinciri Başlattı

Galatasaray Taraftarlar Derneği Şampiyonluk Zinciri Başlattı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi son haftaya kalan Galatasaray'a, Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından başlatılan sosyal medya zinciri büyük destek gördü. Türkiye'nin her bölgesinden birçok taraftar dernek başkan ve yöneticileri, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

24.05.2024 15:19
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Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün son haftaya kalmasının ardından Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarlar Derneği, 24. şampiyonluk zinciri başlattı. Taraftarların başlattığı sosyal medya "Şampiyonluk zincirine" dernekler destek verirken, destek çığ gibi büyüdü.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın, takipçisi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinin ardından şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı. Son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren ve deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak olan Galatasaray'a, şampiyonluk için galibiyetin yanı sıra 1 puan yeterli olacak.

Deplasmanda Konyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'a, Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından sosyal medya zinciri başlattı. Salihli Galatasaray Taraftarlar Dernek Başkanı Uğur Özçelik'in "Okan hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Biz Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak 24. Şampiyonluk kutlaması için hazırlıklarımıza başladık" şeklinde başlatmış olduğu "24. Şampiyonluk hazırlıklarına başladık" şeklindeki sosyal medya zincirine, Türkiye'nin her bölgesinden birçok taraftar dernek başkan ve yöneticileri destek verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Galatasaray Taraftarlar Derneği Şampiyonluk Zinciri Başlattı - Son Dakika

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