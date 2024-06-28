GASMEK, Aile Katılım Programı ile iletişimi güçlendiriyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'ndan (GASMEK) yararlanan kursiyerler ve çocukları Aile Katılım Programı ile iletişimlerini geliştiriyor, kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.

Başarılara imza atan, 36 merkeziyle yüzbinlere ulaşan GASMEK; Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında "Çocukların Toplum ve Ev Temelli Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimlerinin Desteklenmesi" programı için harekete geçti. GASMEK yeni program kapsamında hizmet binalarındaki 3-6 yaş oyun alanlarında çalışma başlattı.

GASMEK kursiyerlerinin çocuklarını bırakabildiği alanlarda uzmanlarca erken çocukluk eğitimi, gelişimi ve erken öğrenme alanında etkileşimli eğitimler veriliyor. Ayrıca programda uygulanan etkinliklerle anne çocuk etkileşimi sağlanırken, ebeveynlerde aile katılımının önemi konusunda farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.

Programda ebeveyn ve çocuk arasında iletişimi güçlendirmek için el işi çalışmaları, empati etkinlikleri ve sosyal etkileşimi arttıracak faaliyetler yürütülüyor.

"Ebeveynler ve çocuklar daha iyi bir sosyal etkileşim sağlıyor"

Programın uygulandığı GASMEK merkezinde görev yapan 3-6 Yaş Oyun Alanı Okul Öncesi Öğretmeni Elif Tuba Yılmaz Çelik, Aile Katılım Programı'nın olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, "Ailelere ortam sağlayarak kaliteli zaman geçirmelerini hedefledik. Ebeveynler ve çocuklar daha iyi bir sosyal etkileşim sağlıyorlar. Birlikte daha iyi vakit geçiriyor, etkinlikler yapıyorlar, çocuklarını anlamaya çalışıyorlar. Çocukların özelliklerini öğrenmeye başlıyorlar bu ortamda. Daha fazla çocuklarını tanıma fırsatı sunuluyor. Velilerimiz çok memnun. Çok güzel vakit geçiriliyor, velilerimizde çocuklarımızla beraber sosyalleşiyor, sosyal etkileşimleri artıyor. Çocuklar ve velilerle birlikte empati alanına indik biz. Bunların haricinde el işi, etkinlikler, oyuncaklar yapıyor, süsler hazırlıyorlar. Bunları birlikte yapıyorlar, anı olarak kalıyor ve evlerine götürüyorlar. Buraya çok güzel katılımlar oluyor, daha da fazla olmasını istiyoruz" dedi.

"GASMEK bizler için de çocuklarımız için de çok iyi"

Programa katılan kuaförlük eğitimi alan kursiyer Döne Özdemir ise programda güzel zaman geçirdiğini belirterek, "Çocuğumla birebir etkinlik yapıyoruz. Evde beraber zaman geçiremeyebiliyoruz ama burada çok güzel zaman ayırabiliyoruz. Çocuklar ve bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Evde etkileşimimiz çok iyi ama burada yaptığımız etkinlikler daha da pekiştiriyor. Bu programa katıldıktan sonra iletişimimiz olumlu yönde farklılaştı. Her zaman okulunu anlatıyor, öğretmeninin söylediklerini bizde de uyguluyor. Mesela şekerin zararı anlatılınca bize de söylüyor bize de anlatıyor. GASMEK bizler için de çocuklarımız için de çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Bu programla çocuğumun kişisel gelişimi hızlandı iletişimi arttı"

Kursiyer Gülden Karataş ise çocuğunun kendisiyle beraber eğitimler sayesinde sosyalleştiğini söyleyerek, "Konuşmasını geliştiriyor, becerilerini geliştiriyor. Aile katılımı programı sonrası iletişimim arttı. Çocuğum el işlerini, oyunlarını hep beraber yapmak istiyor. Aile içerisinde iletişimde olumlu bir katkı sağladı. Bu programla kişisel gelişimi hızlandı. Çocuğumun iletişimi arttı" diye konuştu. - GAZİANTEP