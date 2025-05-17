Gastronomi Tutkunlarını Bir Araya Getiren Osmaniye Lezzet Festivali Başladı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, yaklaşık birbirinden ünlü 200 şefin hünerlerini sergileyeceği ve Türkiye'nin önde gelen gastronomi organizasyonları arasında yer alan Osmaniye Lezzet Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Osmaniye Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi Mithatpaşa İlkokulu önünden başlayan yürüyüş festivalin yapıldığı eski belediye önünde son buldu.

Osmaniye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Osmaniye Lezzet Festivali, törenle başladı. Açılışta konuşan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Lezzetin ustaları hep birlikte Osmaniye'de buluştular. Bir taraftan Türkiye'nin şefleri ve Aşçılar Federasyonumuz. Bir taraftan da Osmaniye'mizin o geleneksel evlerinde, o mutfaklarda saklı kalmış o güzel lezzetleri biz burada buluşturduğumuz da Osmaniye'mizden çok güzel bir gastronomi hikayesi çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Gaziantep şehrimizin proje ofisi artık Osmaniye için de çalışıyor. Bizim için proje üretiyor. Bizler kardeş şehirler olduk" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Şehitler diyarı, kaleler şehri, gerçekten insanlık adına, medeniyet adına ne arasak bu topraklarda en bereketlisini buluyoruz. Adıda Cebelibereket. Lezzetinde, güzelliğinde, doğanında gerçekten en zirvesinin olduğu yerdeyiz. Bu tür festivallerin ilimizin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasında, tanıtılmasında, ilimizin gelişmesine ciddi katkılar yapacağına inanıyorum. Bu anlamda festivaller yapılması ve bunun tanıtılması şehrimiz adına gerçekten iyi bir çalışma. Bu çalışmayı yapan Belediye Başkanımızı, ekibini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Osmaniye'miz parlasın ve hak ettiği yere doğru hızla gitsin istiyorum. Sizlere hizmet etmenin gururu başka. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. Yaşadığımız felaketlerde de bu milletin, Osmaniyelinin asaletini gördüm, adamlığını gördüm. Buraya hizmet etmekle, Osmaniyeli olmaklahep gurur duyacağım. İyi ki varsınız. Sizlerle olmak güzel. Sizlerin gönüllerinde olmak güzel. Lezzet festivalimiz hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilmesiyle lezzet festivali başladı. İki gün sürecek olan festivalde 200 şef hünerlerini Osmaniye halkı için sergileyecek.