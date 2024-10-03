Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu, Teşvikiye Camii'nde cenaze töreniyle defnedildi.

03.10.2024 14:34
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Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 85 yaşındaki Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Beşiktaş'ta hastanede tedavi gören gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 1 Ekim tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Güneri Cıvaoğlu için bugün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine eşi Canan Cıvaoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İş Adamı Ali Ağaoğlu, Gazeteci Nevşin Mengü, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tansu Çiller, şarkıcı Gülben Ergen, şarkıcı Defne Samyeli ve birçok seveni katıldı.

"O sadece gazeteci değildi yaşam gurmesiydi"

İş Adamı Ali Ağaoğlu, "O sadece gazeteci değildi. Yaşam gurmesiydi. Gerçekten hayatı çok iyi bilen, yaşayan çok centilmen bir adamdı. Allah yattığı yeri ışıklar içinde bıraksın. Yeri doldurulmaz bir gazeteciydi" dedi.

"Benim için büyük bir kayıp büyük bir boşluk olacak"

Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyecek bir şey yok. Benim için büyük bir kayıp büyük bir boşluk olacak. 55 yıldır birbirimizi sevdik. Ardından çok şeyler söyledi. Fakat en aklımda kalan sevdiğim mezarlığına kokulu yasemin çiçeği istemediydi" diye konuştu.

"Son günlere kadar hep beraberdik"

İş adamı Aydın Doğan, "Değerli bir arkadaşımızdı. Basın dünyasında değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Uzun yıllar beraber çalıştık. Değerli bir arkadaşımızdı. Benim ayrıca dostumdu. Son günlere kadar hep beraberdik. Beraber oturduk beraber kalktık. Nasip bu kadarmış" ifadelerini kullandı.

Cıvaoğlu, burada kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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