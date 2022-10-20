Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün acı günü - Son Dakika
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Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün acı günü

20.10.2022 13:45
Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün acı günü

Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün hayatını kaybeden ablası Hülya Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün hayatını kaybeden ablası Hülya Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün ablası 52 yaşındaki Hülya Gürbüz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhume Gürbüz, öğle namazına müteakip Hacılar Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, gazeteciler, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün acı günü - Son Dakika

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