Gazeteci Onur Altındağ Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Gazeteci Onur Altındağ Öğrencilerle Buluştu

Gazeteci Onur Altındağ Öğrencilerle Buluştu

Onur Altındağ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaştı.

17.12.2024 11:45
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İhlas Haber Ajansı (İHA) Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Temel Gazetecilik dersinin yürütücüsü Doç. Dr. Tuğba Akdal'ın konuğu olarak fakülteye gelen Onur Altındağ, Yeni Medya ve İletişim ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencilerine mesleğin uygulamadaki detaylarını ve sektör beklentilerini aktardı.

Söyleşi sırasında, haber üretim süreçlerinden saha deneyimlerine kadar birçok konuda bilgi paylaşımında bulunan Altındağ, drone çekimlerinin haberlerdeki etkisini vurgularken, kameraların teknik özelliklerinin sahada nasıl kullanıldığını öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler de ajans haberciliğinde mesleki ve teknik konular hakkında merak ettiklerini sorma fırsatı buldu; sektöre dair bilgiler edindi.

Yaklaşık iki saat süren söyleşinin sonunda Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğba Akdal, Onur Altındağ'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, iletişim fakültesi öğrencileri ve Altındağ'ın hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazeteci Onur Altındağ Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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