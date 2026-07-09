Gazi Konut Bahçelievler Projesi başvuruları yoğun ilgiyle başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, Gazianteplileri doğayla buluşturacak Gazi Konut Bahçelievler Projesi başvuruları başladı. Kentin geleceğine değer katacak, mahalle kültürünü yaşatacak ve aileleri toprakla buluşturacak projeye kayıtlar yoğun ilgi gördü. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda başvuruların Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimlerinden de alınacağı bildirildi.

BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

Gazi Konut Bahçelievler Projesi için başvurular 20 Temmuz'a kadar Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimlerinden, Gazi Konut Başvuru Ofisi'nden ve online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. İlk etap için kura çekimi temmuz ayının sonunda yapılacak. Müstakil evler için başvurular ağustos ayının ilk haftasında, orta ölçekli müstakil evler için ise eylül ayının ilk haftasında alınacak.

PROJEYE GAZİ ŞEHİRLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kentin geleceğine değer katacak, mahalle kültürünü yaşatacak ve aileleri toprakla buluşturacak proje, Gazi şehirliler tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, başvurular için Gazi Konut Başvuru Ofisi ve Büyükşehir Beyaz Masa birimlerinde kayıt oluşturdu.

Gazi Konut Başvuru Ofisi'nde Bahçelievler Projesi için kayıt yaptırmaya gelen Halil Yanık, maddi gücü yeterli olmayan insanlar için fayda sağlayacak bir proje olduğunu belirterek, "Hem engelli hem emekliyim, insanlar için gerçekten büyük bir çalışma apartmanlardan daha iyi" diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN PROJEYE DESTEK

Ahmet Seçkin, projeyi sosyal medyadan gördüğünü ifade ederek, "Projenin kendime uygun olduğunu gördüm. Mahalle kültürünü yansıtıyor. Emekliler içinde uygun, aktif alanlar var. Bu proje için Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. Kemal Çağlı, Fatma Şahin'in müjdesini verdiği projenin takibini yaptığını ve başvuru için GBB Konut'a geldiğini belirterek, "İmkanı olmayan aileler için güzel bir proje, sıcak havada evde beklemektense böyle daha güzel olur" ifadelerini kullandı. Başvuru için gelen Gülhan Kutlu ise "Benim hayalim bahçeli evde oturmaktı. Şu anda da çok istiyorum bana çıkmasını. Fatma Şahin'i çok seviyorum. Teşekkür ederim" dedi. Ayşe Kılıç da projeyi Fatma Şahin'in sosyal medya hesabından görüp başvuru için geldiğini ifade ederek, "Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz vatandaşları böyle düşündüğü için. Bahçeli yerlerde vakit geçirmeyi çok istiyoruz. Binalarda gerçekten boğulduk. Böyle bir proje olmasına çok sevindim" diye konuştu.

Haber: Mehmet Güngördü