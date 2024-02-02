Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Aydın\'a Gelişinin 93. Yıl Dönümü Kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gelişiyle şehrimizi onurlandırdığı günün 93'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük ruhunun simgesi olduğunu ifade eden Başkan Atay, mesajında "Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a geldiği gün, sadece bir liderin ziyareti değil, aynı zamanda bir milletin uyanışının, bağımsızlık ve özgürlük ruhunun bir simgesidir. O gün, kurtuluş meşalesinin ilk yakıldığı şehirlerden biri olan, Kuvayi Milliye'nin hayat bulduğu efeler diyarı Aydın'da her bireyin yüreğinde bir umut yeşermiş, kalpleri bağımsızlık ruhuyla dolup taşmıştır. Atatürk'ün bu topraklara armağan ettiği değerlere sahip çıkmanın ve onun mirasını yaşatmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumlulukla, kentimizi daha aydınlık yarınlara taşımak için her gün bir önceki günden daha fazla çalışacağımızı belirterek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman efelerimizin mirası olan topraklarımızı aydınlatan kurtuluş meşalesini, en milli ve kalbi duygularla taşımaya, Ata'mızın izinde yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve hiç bitmeyecek bir hasretle anıyor, Aydın'a gelişinin 93'üncü yıl dönümünü büyük bir onurla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN