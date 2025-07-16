Gazi Tümgeneral Davut Ala: "15 Temmuz ile tarihi yazan değil tarihi yapan millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha kanıtladık" - Son Dakika
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Gazi Tümgeneral Davut Ala: "15 Temmuz ile tarihi yazan değil tarihi yapan millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha kanıtladık"

Gazi Tümgeneral Davut Ala: "15 Temmuz ile tarihi yazan değil tarihi yapan millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha kanıtladık"
16.07.2025 18:36  Güncelleme: 18:40
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Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde RTEÜ'de düzenlenen konferansta konuşan Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, "15 Temmuz ile son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon hep birlikte tarihi yazan değil tarihi yapan millet olduğumuzu...

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde RTEÜ'de düzenlenen konferansta konuşan Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, "15 Temmuz ile son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon hep birlikte tarihi yazan değil tarihi yapan millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha kanıtladık" dedi.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından 'Destanın içinden: Bir kahraman anlatıyor' adlı program gerçekleştirildi. Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın konuşmacı olarak katıldığı programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala Dünya tarihinin incelendiğinde Türk milletinin tarihinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak dönüm olduğunu dile getirerek "Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarında 'Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur cennete giderim' demiştir. Fatih Sultan Mehmet 'Ey İstanbul ya ben seni alırım ya sen beni alırsın' demiştir. Örneğin Yıldırım Beyazıt 'Yenileceğinden korkan daima yenilir' demiştir. Abdülhamithan 'Bu topraklar kanla alınmıştır kanla verilir' demiştir. İstiklal harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek milletimizin tarihinde destanlar yazmış, milletimizi küresel tarihe nakşetmiştir. 15 Temmuz'da bizim açımızdan kilometre taşıdır. 15 Temmuz ile son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon hep birlikte tarihi yazan değil tarihi yapan millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha kanıtladık. O akşam bu aziz millet genciyle, yaşlısıyla tüm dünyaya bir ülkenin tarihini korkaklarla değil o ülke için kendi canını düşünmeden 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' şiarıyla hareket eden insanlar ile yazılacağını tüm dünyaya ispatlamıştır. Tarihe unutulmayacak bir not düşmüştür. Dünün olduğu gibi yarınında tarihinin Türkiye'siz yazılamayacağını bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Sunumların ve video gösterimlerinin yapıldığı program hediye takdimi ile sonbuldu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Tümgeneral Davut Ala: '15 Temmuz ile tarihi yazan değil tarihi yapan millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha kanıtladık' - Son Dakika

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