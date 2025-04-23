Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Koltuğunu Minik Azra'ya Devretti - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Koltuğunu Minik Azra'ya Devretti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Koltuğunu Minik Azra\'ya Devretti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Nursel-Cavit Karslıgil İlkokulu öğrencisi minik Azra Ateş'e devretti. Azra, milli egemenliğin önemine vurgu yaparak şehrin sorunlarına dair taleplerini iletti.

23.04.2025 12:01  Güncelleme: 12:03
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu minik Azra'ya devretti.

Temsili devirde koltuğa oturan Nursel-Cavit Karslıgil İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Ateş, yaptığı konuşmada, milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak bayramı çocuklara armağan eden Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve şükranlarını sundu.

"Başkanımızı şehrimize katkıları ve tüm güzellikleri için saygıyla selamlıyorum"

Minik Azra, Başkan Şahin'e, şehrin sorunlarını çözmek için gösterdiği fedakarlık ve çalışkanlıktan dolayı teşekkür ederek, başkanlık koltuğunda oturmanın kendisi için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Gaziantep'i insanıyla, turizmiyle, tarihiyle, gastronomisiyle yaşanabilir büyük bir metropol haline getiren, en önemlisi Gaziantep'imizin kültürünü geliştirerek biz gelecek nesillere aktarmayı başaran, hepimizin gururu olan ve çok sevdiğimiz Başkanımızın koltuğunda olmak benim için heyecan ve gurur verici. Hepinizin huzurunda bir kez daha Başkanımızı şehrimize katkıları ve tüm güzellikleri için saygıyla selamlıyorum" dedi.

Aile yılı, sokak hayvanları ve yeşil alanlar gündemindeydi

Temsili Başkan Azra Ateş ayrıca, 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle yaşlılara yönelik yatırımların artırılması, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların çoğaltılması ve çevreye duyarlılığın artırılması konularında taleplerini dile getirdi. Yeşil alan yatırımları için de teşekkür eden minik başkan, konuşmasının sonunda Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek savaşın son bulması ve çocukların ölmemesi için çağrıda bulundu.

"Bu bir bayrak yarışı"

Minik Azra'nın konuşmasını dikkatle dinleyen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in birçok alanda başarıya ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu bir bayrak yarışı. Azra kardeşimiz, geleceğin başkanı, devlet adamı, bilim, kültür ve sanat insanı olarak bu bayrağı alıp bizden çok daha ileriye taşıyacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunu gördüğü için milli iradeyi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ifade ederek bu bayramı çocuklara armağan etti. Siz büyük Türkiye'mizin baş mimarları olacaksınız. Bu fotoğrafı gördüğümde çok rahatım; bizden çok daha ileriye götüreceksiniz. İstiklal Marşımızı tüm dünyada okutacak, ay yıldızlı bayrağımızı her yerde dalgalandıracaksınız."

"Toprağı, havayı ve suyu temiz tutmak gerekiyor"

Azra'nın gündeme taşıdığı konulara yanıt veren Başkan Şahin, aile kavramının önemine dikkat çekerek,

"Aile bizim için küçük bir devlet, devlet büyük bir ailedir. Bu şehir de kendi içinde çok güzel bir aile. Aile Yılı kapsamında önümüzdeki ay aile haftasında açıklayacağımız özel bir paket hazırlıyoruz. Yaşlılarımızın bakım ihtiyaçları için yeni bir rehabilitasyon merkezi açıyoruz. Ayrıca emekliler lokalini de yakında hizmete sunacağız. Her yaş grubunun mutlu olduğu bir Gaziantep hedefliyoruz. Göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 8,5 metrekareydi. Şu anda 12,5 metrekareye çıkardık. Bu nedenle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bizi 'Yeşil Şehir' ilan etti. Hedefimiz 15 metrekareye ulaşmak. Ancak bu, sadece ağaç dikerek olmaz. Toprağı, havayı ve suyu temiz tutmak gerekiyor ki çocuklarımız daha sağlıklı gelişebilsin" şeklinde konuştu.

Gazze'nin çocuklarının hakkını Gazi'nin çocukları koruyacak

Başkan Şahin konuşmasının sonunda Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinerek, "Bu şehrin çocukları, bu ülkenin çocukları çok büyük bir milletin evlatları. Onları yaşatmak için çok iyi yetişmeleri gerekiyor. Bu coğrafyanın çocuklarının güçlü olması şart. Gazze'nin çocuklarının hakkını korumak da Gazi'nin çocuklarına düşecek. Gazi'nin çocukları güzel yetişince, öldürenler öldürmeye cesaret edemeyecek. Barış, tüm dünyaya Gazi'nin çocuklarından yayılacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Koltuğunu Minik Azra'ya Devretti - Son Dakika

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