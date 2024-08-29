Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı Süper Ligi'ne yükseldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı Süper Ligi\'ne yükseldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Final Müsabakaları'nı başarıyla tamamlayarak Atletizm Süper Ligi'ne yükseldi. Başarılarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e armağan ettiler.

29.08.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Final Müsabakaları'nı başarıyla tamamlayarak Atletizm Süper Ligi'ne yükseldi.

"Spor Şehri Gaziantep" hedefi ile spor altyapısına ve sporcuya desteklerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kulübü, başarılarına yenilerini ekliyor. Kadın Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen finallerde 18 farklı disiplinde mücadele etti. 8 farklı kulüp arasında 132 puanla ikinci olan takım, Atletizm Süper Ligi'ne yükseldi.

Başarılarını Başkan Şahin'e armağan ettiler

Gazi şehir için bir ilki başaran mavi- beyazlı atletler, alkış toplayan performansıyla kazanılan başarıyı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e armağan ettiler.

"Başkanımıza, bir sözümüz daha var"

Süper Lig'e çıkılmasının ardından değerlendirmelerde bulunan atlet Büşra Akay, başarılarını Süper Lig'de de sürdüreceklerinin sözünü vererek, "Türkiye Atletizm Federasyonu Süper Ligi'ne yükselmenin büyük mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. 27 kişilik dev bir kadronun sözcüsü olarak uzun emeklerden sonra gelen bu özel başarıyı başkanımız, sporcuların dostu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e armağan ediyoruz. Hikayemiz bununla bitmeyecek. Biz başta başkanımız olmak üzere tüm şehre bir söz daha veriyoruz ve 'Süper Lig'de de Gazi şehrimizi en başarılı şekilde temsil edeceğiz' diyoruz. Biz büyük ve güçlü bir ailenin mensuplarıyız. Kulüp Başkanımız Halil Uğur ve antrenörümüz Mehmet Taş'ın bizler için belirlediği hedefler var. Olimpiyat sporcusu olarak da ülkemizi gururlandıracağız" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Harun Esen ise Başkan Şahin'e atletizme ve spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika

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