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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ayıntablı Şakir Efendi'nin Enis'ül Uşşak Divanı'nı okuyucuyla buluşturdu - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ayıntablı Şakir Efendi'nin Enis'ül Uşşak Divanı'nı okuyucuyla buluşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına ışık tutan 'Ayıntablı Şakir Efendi'nin Enis'ül Uşşak Divanı' adlı eseri okuyucuyla buluşturdu. Eser, Gaziantep'in zengin kültür mirasına katkıda bulunuyor ve bölge tarihine ışık tutuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ayıntablı Şakir Efendi\'nin Enis\'ül Uşşak Divanı\'nı okuyucuyla buluşturdu
25.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:53
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına ışık tutan "Ayıntablı Şakir Efendi'nin Enis'ül Uşşak Divanı" adlı eseri okuyucuyla buluşturdu.

19. yüzyılın dönüm noktasındaki kültür dünyasını yansıtmasının yanı sıra milli ve manevi değerleri inşa edip medeniyet kodlarını öne çıkaran bu divan, Milli Eğitim Gençlik Spor eski Bakanı Vehbi Dinçerler ve Dr. Zeliha Açar tarafından yayına hazır hale getirildi.

Eser, Gaziantep'in zengin kültür mirasına katkıda bulunuyor ve bölge tarihine ışık tutuyor. Şiirlerin çok katmanlı anlamları, dönemin şiir ve edebiyat anlayışını ortaya koyarken, Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliğine de vurgu yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları tarafından yayımlanan "Ayıntablı Şakir Efendi'nin Enis'ül Uşşak Divanı" adlı kitap Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarının yanı sıra Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür'ün internet sitesi www.magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan internet sitelerinde satışa sunuldu.

"Kitap, geçmişten günümüze bir köprü vazifesi görüyor"

Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, kitabın Gaziantep'in günümüz kültür hayatına geçmişten bir köprü vazifesi gördüğünden bahsederek, "Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına ışık tutan, Mehmed Şakir Efendi'nin Enis'ül Uşşak adını taşıyan divan 18. yüzyılın sonuyla 19. yüzyılın başlarındaki kültür dünyamızı örneklemektedir. Aynı zamanda Milli Eğitim Gençlik Spor eski Bakanımız Sayın Vehbi Dinçerler'in büyük dedesi olan Mehmet Şakir Efendi'nin divanı bu kitap ile hem Latin harflerine aktarılmış hem de günümüz Türkçesine uyarlanmıştır" dedi.

"Eser, Gaziantep'in köklü edebiyat mirasını yansıtıyor"

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Ayıntablı Şakir Efendi'nin Enis'ül Uşşak Divanı Gaziantep'in köklü edebiyat mirasını yansıtan önemli bir örnek. Şehrimiz yetiştirdiği 117 şairle Osmanlı'da en çok divan şairi yetiştiren 11. şehir olmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları tarafından kitaplaştırılan Ayıntablı Şakir Efendi'nin Enis'ül Uşşak adlı divanı da bunlardan biridir. Milli Eğitim Gençlik Spor eski Bakanı Vehbi Dinçerler ve Dr. Zeliha Açar'ın yayına hazırladığı bu divan sadece Gaziantep için değil, divan şiiri araştırmaları için de kıymetli bir kaynaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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