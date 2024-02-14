Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işitme ve görme engelli çocuklara ücretsiz eğitim hizmeti verecek

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, anne babası işitme ve görme engelli olan çocuklara sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek ücretsiz eğitim hizmeti verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir iş birliğinde hizmete geçirilen "Çocuğuma Göz Kulak Olur Musun?" projesi ile 2-6 yaş aralığındaki annesi babası işitme ve görme engelli olan çocuklara yepyeni bir kreş hizmeti verilecek. Aile içinde sınırlı ve yetersiz iletişim, uyumsuz ebeveyn-çocuk ilişkisinin önüne geçmek amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devreye alınan CODA&COBA Çocuk Eğitim Merkezi çocuklara ışık oluyor.

Merkezde, uzman öğretmen kadrosu, eşsiz eğitim içeriği ve profesyonel ekipmanlarla tüm gün eğitim hizmeti verirken, eğitimle çocukların hem hayati becerilerini geliştirmesi hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor.

3 eğitim sınıfı, 1 uyku odası ve çocukların ortak aktiviteleri gerçekleştirecekleri oyun ve yemek yeme alanın bulunduğu bu eğitim merkezinden yararlanmak isteyen aileler için ücretsiz servis imkanı da mevcut. - GAZİANTEP