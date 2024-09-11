Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Bosna-Hersek Gezisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Bosna-Hersek Gezisi Düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Bosna-Hersek Gezisi Düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler için Bosna-Hersek gezisi düzenledi. Öğrenciler, Bosna-Hersek'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

11.09.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nde başarı gösteren öğrenciler için yapılan Bosna-Hersek gezisiyle gençler gönül coğrafyasını keşfetme fırsatı buldu.

"Eğitim Şehri Gaziantep" hedefiyle eğitime desteğini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yoğun sınav maratonu sonrası YKS ve LGS'de başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek ve vizyonlarını genişletmek amacıyla, Türkiye ile gönül bağı bulunan Bosna-Hersek'e geziler düzenliyor.

YKS'de ilk bine, LGS'de ise ilk yüze giren yaklaşık 200 öğrenci, "Bilge Kral" Aliya İzzetbegoviç'in ülkesi Bosna-Hersek'te Mostar, Blagaj ve Saraybosna gibi şehirleri ziyaret etti. Başta Mostar Köprüsü olmak üzere birçok tarihi yeri gezen öğrenciler, rehberler eşliğinde bilgi aldı. Ayrıca, ziyaretlerde Yugoslavya'nın dağılması sırasında yaşanan Bosna Savaşı'nın acılarını yerinde öğrendiler.

Öğrenciler, yunus emre enstitüsü ve büyükelçiyi ziyaret etti

Avrupa'nın kalbinde İslam'ı yaşatan ve bir kültür mozaiği olan Bosna-Hersek ziyaretindeki kafile başkent Saraybosna'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nü ve Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal ile beraber ziyaret etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gaziantep, Güncel, Eğitim, Yerel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Bosna-Hersek Gezisi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 14:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Bosna-Hersek Gezisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement