Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Bosna-Hersek Gezisi Düzenledi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nde başarı gösteren öğrenciler için yapılan Bosna-Hersek gezisiyle gençler gönül coğrafyasını keşfetme fırsatı buldu.

"Eğitim Şehri Gaziantep" hedefiyle eğitime desteğini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yoğun sınav maratonu sonrası YKS ve LGS'de başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek ve vizyonlarını genişletmek amacıyla, Türkiye ile gönül bağı bulunan Bosna-Hersek'e geziler düzenliyor.

YKS'de ilk bine, LGS'de ise ilk yüze giren yaklaşık 200 öğrenci, "Bilge Kral" Aliya İzzetbegoviç'in ülkesi Bosna-Hersek'te Mostar, Blagaj ve Saraybosna gibi şehirleri ziyaret etti. Başta Mostar Köprüsü olmak üzere birçok tarihi yeri gezen öğrenciler, rehberler eşliğinde bilgi aldı. Ayrıca, ziyaretlerde Yugoslavya'nın dağılması sırasında yaşanan Bosna Savaşı'nın acılarını yerinde öğrendiler.

Öğrenciler, yunus emre enstitüsü ve büyükelçiyi ziyaret etti

Avrupa'nın kalbinde İslam'ı yaşatan ve bir kültür mozaiği olan Bosna-Hersek ziyaretindeki kafile başkent Saraybosna'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nü ve Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal ile beraber ziyaret etti. - GAZİANTEP