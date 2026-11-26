Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep Demokratik Kadın Platformu'nun çağrısıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Platform adına açıklama yapan Gül Fidan Canpolat, kadına yönelik şiddetin münferit olmadığını belirterek, kadınların yaşam hakkını tehdit eden politikalara karşı örgütlü mücadelenin büyütülmesi çağrısında bulundu.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu'nun çağrısıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar Kırkayak Parkı'nda bir araya geldi. "Hayatlarımıza kasteden erkek-devlet şiddetine karşı isyandayız!" yazılı pankart taşıyan kadınlar, erbaneler eşliğinde Balıklı Parkı'na yürüdü. Yürüyüş boyunca "Jin, jiyan, azadi", "Kadın, yaşam, özgürlük", "Kadın devriminin güneşiyiz" sloganları atılırken, "Sokaklarda korkmadan yürümek" yazılı dövizler taşındı. Balıklı Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Demokratik Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Gül Fidan Canpolat, Mirabal Kardeşler'in katledilmesinden bu yana her 25 Kasım'da dünyanın dört bir yanında kadınların yaşam hakkına, emeğine, bedenine ve özgürlüğüne yönelik şiddete karşı mücadeleyi büyüttüğünü söyledi.

Kadına yönelik şiddetin münferit olmadığını vurgulayan Canpolat, "Yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin, ayrımcılığın, mobbingin, siyasal baskının, haklarımızın gasp edilmesinin ve yaşam alanlarımızın daraltılmasının da şiddetin biçimleri olduğunu biliyoruz. Evde, sokakta, işyerinde güvende değiliz. Örgütlenelim, mücadeleyi büyütelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ŞİDDET GÖRÜYOR"

Kadınların en çok yakınlarındaki erkekler tarafından ve çoğunlukla evlerinde öldürüldüğünü dile getiren Canpolat, dünyada her 10 dakikada bir kadının yakınındaki bir erkek tarafından öldürüldüğünü, her üç kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Canpolat, "Kadınlar öldürülmeden önce defalarca yardım istiyor, şikayetçi oluyor, koruma talep ediyor. Ancak koruma kararları etkin biçimde uygulanmıyor, soruşturmalar gerektiği gibi yürütülmüyor. Cezasızlık politikaları failleri cesaretlendiriyor" dedi.

KAZANILMIŞ HAKLARIN HEDEF ALINDIĞINI SAVUNDU

İktidarın "güçlü aile" politikalarıyla kadınları aile içine hapsetmeye çalıştığını savunan Canpolat, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının, 6284 sayılı Kanun'un etkisizleştirilmesine yönelik girişimlerin ve nafaka hakkına ilişkin tartışmaların kadınların eşit ve özgür yaşam hakkını tehdit ettiğini öne sürdü.

Canpolat, "Kadınlara aile dışında seçenek sunulmayan bir yaşam biçimi dayatılıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞYERLERİNDE DE GÜVENDE DEĞİLİZ"

Çalışma yaşamında kadınların eşitsizlik, ayrımcılık, güvencesizlik, taciz ve mobbingle karşı karşıya kaldığını ifade eden Canpolat, liyakat yerine siyasi bağlılığın esas alındığı uygulamaların kadınlar üzerindeki baskıyı artırdığını savundu.

İş cinayetlerinde her yıl binlerce işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Canpolat, kadınların çalışma yaşamında cinsiyetçi uygulamalara maruz bırakıldığını söyledi.

"SOKAKLAR DA MEYDANLAR DA BİZİM"

Kadınların sokaklarda, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında ve kampüslerde de şiddet, taciz ve ayrımcılık tehdidi altında yaşamak zorunda bırakıldığını dile getiren Canpolat, güvenliği sağlamakla yükümlü mekanizmaların yetersiz kaldığını ifade etti.

Canpolat, "Yaşam alanlarımızdan vazgeçmek zorunda değiliz. Sokaklar da meydanlar da geceler de bizim" dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Açıklamada, şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulması, cezasızlık politikalarına son verilmesi, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması, Türkiye'nin yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olması, ILO'nun 190 sayılı Sözleşmesi'nin onaylanması, işyerlerinde taciz ve mobbinge karşı bağımsız mekanizmalar kurulması, kamusal kreşlerin yaygınlaştırılması, kadın yoksulluğunu ortadan kaldıracak istihdam politikalarının hayata geçirilmesi ve Kadın Bakanlığı kurulması talepleri dile getirildi.

UÇAR VE KARACA DA KONUŞTU

Platform adına yapılan açıklamanın ardından Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da konuşma yaptı. Konuşmalarda kadınların haklarını ancak dayanışma ve örgütlü mücadeleyle koruyabileceği vurgulandı.

Eylem, sloganlar ve alkışlarla sona erdi.