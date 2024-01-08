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Gaziantep Erdem Koleji Öğrencisi Melek Polat Karate Dalında İkincilik Madalyası Kazandı - Son Dakika
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Gaziantep Erdem Koleji Öğrencisi Melek Polat Karate Dalında İkincilik Madalyası Kazandı

Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Melek Polat, Karate dalında Genç Kızlar B 48 Kilo Kumite kategorisinde ikincilik madalyası kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Polat, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar arası Spor Müsabakaları'nda Polat, Gaziantep ikincisi oldu. Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, öğrencinin başarısından gurur duyduklarını belirtti ve daha büyük turnuvalarda başarılar elde edeceğine inandıklarını söyledi.

Gaziantep Erdem Koleji Öğrencisi Melek Polat Karate Dalında İkincilik Madalyası Kazandı
08.01.2024 - 17:21,
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Gaziantep Erdem Koleji öğrencilerinden Melek Polat, Karate dalında Genç Kızlar B 48 Kilo Kumite kategorisinde ikincilik madalyası kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Polat, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar arası Spor Müsabakaları Göllüce'de bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi (TOHM)'de yapıldı. Karate dalında Genç Kızlar B 48 Kilo Kumite kategorisinde Erdem Koleji öğrencisi Melek Polat, turnuvada başarı göstererek Gaziantep ikincisi oldu. Sporcu Melek Polat kısa süre önce kentimizde yapılan Gazi Oyunları'nda Karate dalında başarı göstererek İl şampiyonu olmuştu.

"Öğrencimizin başarısı bizi gururlandırdı"

Turnuvada başarı göstererek 2. olan Melek Polat'ı tebrik eden Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, "Her alanda olduğu gibi Karate alanında okulumuz adına başarı gösteren öğrencimizi kutluyoruz. Öğrencilerimizin birçok branşta derece elde etmeleri bizleri sevindiriyor. Karate dalında başarı gösteren Melek Polat'ın daha büyük turnuvalar da büyük başarılar elde edeceğine inancımız tam " dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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