Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde Cüce Keçi Yavruları Ziyaretçileri Büyülüyor

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki Nijerya kökenli cüce keçiler, doğal ortamlarında en iyi şekilde barındırıldığı ve bakımları da en iyi şekilde yapıldığı için 6 ayda bir dördüz doğuruyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın da 4'üncü büyük hayvanat bahçesi özelliğine sahip olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki cüce keçiler, ziyaretçilerin neşe kaynağı oldu.

Doğanın kalbinde yer alan, barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, zebra, geyik, ceylan, timsah, deve, deve kuşu, şempanze ve maymun gibi onlarca çeşit hayvanın barındığı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri arasında yer alan ve büyük bir ilgi gören Afrika kökenli Nijerya keçi ırklarından olan cüce keçiler, hayvanat bahçesinin maskotu ve ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, son günlerde daha da hareketlendi. Dünyaya yeni gözlerini açan ve aralarında ikiz olarak da dünyaya gelen cüce keçi yavruları, hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yüzde 75 doğurganlık oranıyla Avrupa'da ve Türkiye'de birinci olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler hayvanat bahçesinin minik üyelerine büyük bir ilgi gösteriyor. Cüce keçilerle hayvanat bahçesindeki yavru sayısı artarken, bahçeyi ziyarete gelen ziyaretçiler cüce keçileri ziyaret etmeden parktan ayrılmıyor.

Yılda iki kez gebe kalan ve her doğumda 2-3 adet yavru dünyaya getiren cüce keçi yavruları özellikle de çocuk ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Cüce keçi yavrularını kucağına alan ziyaretçiler, yavru keçileri doyasıya sevdi. Ziyaretçiler, son derece sevimli ve cana yakın olan cüce keçilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaretçiler ilk defa gördükleri cüce keçi yavruların bol bol fotoğrafını çekerken, yavru keçileri canlı olarak yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin yeni doğan hayvanlarla daha da büyüdüğünü belirtti. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin dünyanın en çok doğurganlık oranına sahip hayvanat bahçesi olduğunu bildiren Özsöyler, dünyaya yeni gelen cüce keçilerin Batı Afrika kökenli ve minyatür hayvanlar olarak bilindiğini söyledi. Dişilerin ilk gebeliklerinde tek yavru, ilerleyen yıllarda ise 2 veya 3 yavru doğurabildiklerini belirten Özsöyler, cüce keçilerin ortalama 500 gram ağırlığında dünyaya geldiğini kaydetti.

Doğal ortamın katkısıyla hayvanat bahçesindeki hayvanların doğurganlık oranının yüksek olduğunu belirten Özsöyler, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkımızda her geçen gün yavru sayımız artıyor. Nijerya keçileri de Gaziantep Doğal Yaşam Parkımızda doğumlarını gerçekleştiriyorlar. Normalde bu keçiler 1-2 yavru doğuruyorlar ama Gaziantep Doğal Yaşam Parkımızda normal doğum üzerine çıktılar ve dördüz yavru doğurmaya başladılar. Bu da burada hem ortamlarını sevdiklerinden hem doğal yaşam ortamlarından hem de bakım, besleme ve hijyenini çok düzenli olarak yapıldığından dolayı dördüz yavrular alıyoruz. Şu anda sayımız 100'e yaklaştı" dedi.

Cüce keçilerin Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda çok mutlu olduklarını belirten Özsöyler, "Cüce yavru keçiler özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Çocuklar buraya gelerek yavru cüce keçilerimizi birebir kucaklıyorlar, seviyorlar ve oynuyorlar. Bu da bize çok mutluluk veriyor. Çocuklarımıza aynı zamanda hayvan sevgisine aşılıyoruz. Çocuklar burada televizyonlarda ve dergilerde gördükleri keçileri, hayvanları birebir görerek veya kucaklayarak seviyorlar" şeklinde konuştu.

Cüce keçilerin özelliği ve cinsi ile ilgili de bilgi veren Özsöyler, "Nijerya keçilerinin ana vatanları Güney Afrika'dır. Süt oranları biraz fazla. Aynı zamanda yağlı bir süt veriyorlar. Biz sütlerine karışmıyoruz ve normal olarak hepsi yavrularını emziriyorlar. Çünkü dördüz yavru doğduğu zaman annenin dört tane yavruya süt yetiştirmesi kolay olmuyor. Biz de sürekli vitaminlerle ve minerallerle kendilerini destekliyoruz, yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Beş buçuk aylık bir gebelik süreleri var. Beş, beş buçuk ayda bir dördüz, üçüz yavru dünyaya getiriyorlar. 450 ve 500 gram olarak doğuyorlar. Ondan sonra da hızlı bir şekilde kısa sürede yaklaşık olarak 15 kilo geçmemek kaydıyla yetişiyorlar" diye konuştu.

Ziyaretçiler ise ilk defa gördükleri cüce keçileri çok sevdiklerini dile getirdi. - GAZİANTEP