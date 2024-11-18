Gaziantep\'in Atom İçeceği ve Dubai Çikolatası Buluştu

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Gaziantep'in zengin mutfağından çıkan ve sağlıklı içeriğiyle bilinen atom içeceği, Dubai çikolatasıyla bir araya gelerek eşsiz bir tat oluşturdu.

Son dönemde popülerliği hızla artan Dubai çikolatasına Gaziantep'in ünlü yöresel içeceği atomdan güçlü bir rakip geldi. İçeriğinde bol miktarda vitamin barındıran, meyveler ve enerji veren malzemelerle hazırlanan atom içeceği, Dubai çikolatasının yumuşak dokusuyla harmanlandı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan bu yeni lezzet, hem sağlıklı oluşuyla hem de tatlı severlere hitap etmesiyle dikkat çekiyor. Gaziantep'te bu lezzeti ilk yapan atomcu Çetin Bayır, vatandaşların Dubai çikolatalı atomu beğendiğini söyledi.

"Müşteriler Dubai çikolatalı atomu tercih etmeye başladı"

Dubai çikolatalı atoma talebin yoğun olduğunu söyleyen atomcu Çetin Bayır, "Bir trend yakalandı. Biz de bu yeniliğe ayak uydurmak istedik. Atom zaten vatandaşlara enerji veren bir içecekti. Dubai çikolatasıyla birleşince daha da enerji veren bir içecek oldu. Gelen vatandaşlar klasik atom yerine Dubai çikolatalı atomu tercih etmeye başladı. Atom sağlıklı bir içecek. Vatandaşlarımıza tatlı krizlerini önlemek için güzel bir alternatif oldu. Dubai çikolatalı atomun içerisine çeşitli meyveler, badem, ceviz, fıstık, süt, bal, kadayıf ve çikolata koyuyoruz" dedi.

"Herkesin bu lezzeti tatmasını öneririm"

Dubai çikolatalı atomu çok beğendiğini ifade eden müşteri Arda Kaya, "Çok güzel bir lezzet. Dubai çikolatalı atomu çok beğendim. Gaziantep'in eşsiz lezzeti fıstık ayrı bir lezzet katmış. Herkesin bu lezzeti tatmasını öneririm" diye konuştu. - GAZİANTEP