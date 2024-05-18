Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 19 Mayıs'ı kutladı

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 19 Mayıs\'ı kutladı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Şimşek, mesajında bağımsızlık ve kurtuluş meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini vurguladı ve gençlere bayram olarak armağan edilen 19 Mayıs'ı kutladı.

18.05.2024 09:59
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Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 105 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ve kurtuluş meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini söyledi. Başkan Cengiz Şimşek mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak ve milletimizin yeniden bağımsızlığına kavuşmasını sağlamak amacıyla bundan 105 yıl önce Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Bu nedenle 19 Mayıs 1919'un tarihimizde çok özel ve önemli bir yeri bulunmaktadır. 105 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi kısa sürede dalga dalga Anadolu'nun dört bir yanına yayılarak Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanması sağlandı. Ardından da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Samsun'da yakılan bu meşale hiçbir zaman sönmeyecek, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Atatürk'ün, milli mücadelenin başladığı, kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs'ı gençlere bayram olarak armağan ettiğini hatırlatan Başkan Şimşek, "Gençlere büyük önem veren ve Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet eden Atatürk, 19 Mayıs'ı da gençlere bayram olarak armağan etmiştir. Ayrıca, Cumhuriyetimizi de gençlere emanet etmiştir. Gençlerimizin bugün bu büyük sorumluluğun bilincinde olmaları, gelecekle ilgili umutlarımızı daha da güçlendirmektedir. Gençlerimizin, bilim ve teknolojinin ışığından ayrılmadan, yılmadan, yorulmadan çok çalışarak, ülkemizi her anlamda dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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