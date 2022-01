Gaziantep Protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

Gaziantep protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajları yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyorum. Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Medya iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatmış; bu nedenle doğru ve tarafsız habercilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Bu vesileyle, İlimizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, mesajında gazeteciliğin bir tanıklık mecrası olduğunu ifade ederek, gazetecilerin yaptığı haberlerin ulaştığı her coğrafyada yankı ve karşılık bulduğunu belirterek, "Gazetecilik mesleği, mesaisi ömür boyu süren, telaş ve fedakarlığı günün her anına yayılan çok önemli bir meslek. Toplumun her kesiminden insanla her an beraber hareket eden, daha çok okuyan, daha dikkatle dinleyen, daha farkında bakan her gazetecimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü çok önemsiyorum. Haber işi tıpkı bir cephe işi gibi; bilgili, tecrübeli, detaycı, inançlı, dürüst, işine sadık olmayı gerektiriyor. Bu yüzden aynı zamanda bir tanıklık mecrası. Sizler ki iyinin, kötünün, yanlışın olduğu kadar güzelin, doğrunun ve emeğin de tanığısınız. Gazetecilerimiz toplumların şahidi. Gazeteci ki, haberinin ulaştığı her coğrafyada sesini duyuran, etkilerini sürdüren, karşılığını bulan özel bir mesleğin mensubu. Tüm bu sorumlulukların ışığında bugüne kadar işini hakkaniyetle yapmış tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, mesaisinden, emeğinden, sıhhatinden ve hatta hayatından olma pahasına çalışan gazetecilerimizin verdiği emekler için kendilerine minnettarım. Bu uğurda hayatını kaybedenlere, Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Sıhhatini kaybedenlere, acil şifalar diliyorum. Şu anda, her şartta mesaisini sürdürenlere de hayırlı bir çalışma hayatı diliyorum. Kamuoyunun gözü, kulağı olan; doğru haberle vicdanların sesi olan, mesuliyet bilincini taşıyan tüm gazetecilerimizin varlığı bizlere her daim güç vermektedir. Doğrularımızı duyuran, hatalarımızda uyaran, farkına vardırtan bu kadim mesleğin tüm temsilcilerine teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün tüm camia adına dileklerin gerçekleştiği, farkındalığın arttığı bir gün olmasını tekraren diliyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Milletvekili Uzer mesajında, Gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerin demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Gazeteciler, fedakarca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Gazetecilerimiz, demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde de önemli bir görevi üstleniyorlar. Demokrasi kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan yerel ve ulusal medya kuruluşlarımız, sorumluluklarının bilincinde olarak hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete irtihal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan Türk basınının bu çok özel gününü kutluyorum. Biliyorsunuz gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar kazandıran 212 Sayılı Yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi ile birlikte, ülkemizde her yıl 10 Ocak, 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanıyor. Tarafsız, özgür, ilkeli ve Basın Ahlak Yasası'na uyan bir medya; bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri diye düşünüyorum. Zira gazetecilerimiz bir haber alma kaynağı olarak bizim gündemimizi belirliyor ve hayatın her alanındaki farkındalığımızı geliştiriyorlar. Demokratik hayata güç veren gazetecilerimizin bizim için ifade ettiği anlam oldukça büyüktür. Ayrıca mesai saati gözetilmeden icra edilen bu meslek, yüksek fedakarlıklar gerektirir. İlkeli, tarafsız ve fedakarca çalışan tüm gazetecilerimizin ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Toplumun haber alma, haberdar olma, bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi yönünde gece gündüz demeden her türlü ağır şartlar altında haber ve bilgileri objektif olarak kamu yararına yönlendirilmesi gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bölgemiz için çok önemli olan yerel basınımız, ilimizin ortak sesini yansıtmaktadır. Gaziantep'te ve bölgemizde ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve yoruma ulaşmada basın çalışanlarımız takdire şayan hizmetler vermektedir. Bu düşüncelerle, Basın kuruluşlarımızın, tüm çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın çalışanlarını, basın şehitlerini rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarımıza selamlarımı ve başarı dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Doğru ve objektif yayınlarıyla, halkın haber alma hakkını kullanmasına hizmet eden basın camiasının, gayretli ve özverili çalışmalarını takdir ettiğini ileten GAGİAD Başkanı Koçer, "Basın, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak tarafsız haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Toplumun bilincini artırmak, bilgilendirilmesini sağlamak, kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler konusundaki bilgilere zor şartlar altında dahi olsa bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire değerdir. Teknoloji ve bilişim sektöründeki gelişmelere bağlı olarak, mobil cihazlar ve internet teknolojilerinin günlük hayatın merkezinde konumlanmaya başlaması, yeni bir çağın öncüsü olmuştur. İletişim araçlarının kullanımında ki hızlı artış ve değişen iletişim süreci yazılı ve görsel basını da etkisi altına almıştır. Bu açıdan her anlamda objektif ve doğru bilgiye daha kısa sürede ulaşma ihtiyacının artmış olması, basının sorumluluğunu daha da arttırmıştır. Bu anlamda halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında bu görevi yürüten, güçlükle gazete çıkaran, yayıncılık yapan arkadaşlarımızın çabalarını takdir ediyorum. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir" Bu kapsamda sorumlu, bağımsız ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla çalışan gazetecilerin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Bu inanç ve güvenle çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren, kamuoyunun aydınlatılması için her şartta görevleri icra eden, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden başta Gaziantep olmak üzere tüm basın mensuplarımızın meslek hayatlarında başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, ebediyete intikal eden değerli gazetecilerimizi ise rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP