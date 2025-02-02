Gaziantep'te 32 Derslik Okul Temeli Kazılıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 32 Derslik Okul Temeli Kazılıyor

Gaziantep\'te 32 Derslik Okul Temeli Kazılıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde TOKİ konutlarına yapılan 32 derslik okul için temel kazma çalışmaları başladı.

02.02.2025 16:53
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Gaziantep'in Araban ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen konut alanına 32 derslik okul inşaatının temel kazma çalışmalarına başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kalıcı TOKİ konutlarına taşınan depremzede vatandaşların, TOKİ alanına okul istekleri gerçekleşiyor. TOKİ tarafından ilçe merkezine yaptırılan 952 adet sosyal ve deprem konut projesi alanına 32 derslik okul yapımı için temel kazma çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, müteahhit firma yetkilisinden temel kazma çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Kaymakam İşçimen'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri de eşlik etti. Okulun temel kazma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam İşçimen, müteahhit firma yetkilisine okulun önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin önemini de iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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