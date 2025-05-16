Gaziantep'te Aile Festivali Açılışı: Güçlü Aileler, Güçlü Türkiye - Son Dakika
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Gaziantep'te Aile Festivali Açılışı: Güçlü Aileler, Güçlü Türkiye

Gaziantep\'te Aile Festivali Açılışı: Güçlü Aileler, Güçlü Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te düzenlenen Aile Festivali açılışında, aileyi güçlendirme ve değerleri koruma hedeflerini vurguladı. Festivalde çeşitli etkinlikler yer aldı.

16.05.2025 17:16  Güncelleme: 17:42
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Aile Festivali açılışına katıldı. Bakan Göktaş, açılışta yaptığı konuşmada, "Aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır" dedi.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde Gaziantep Aile Festivali düzenlendi. Festival açılış programında 41 yıl evli çiftler için umre çekilişi, fotoğraf yarışması ödül töreni, tüp bebek destek projesi protokol imza töreni ve Kuzeyşehir 4. Etap sosyal konut kura çekimi yapıldı.

"Aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz"

Açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile sadece aynı sofrayı paylaşmak değil, aynı yüreği taşımaktır. Aile zor zamanlarda kenetlenmenin, sevinçlerde çoğalmanın adıdır. Tarihten bugüne nice zorluklarla ailemizin gücüyle aştık, milli mücadelede cepheye evlat yollayan anaların duasında vardı. Ailemiz köklü geçmişimizdir, Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi ailemizi istikbalimiz kılmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. 2025 yılını aile yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

"Güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler Güçlü Türkiye'nin teminatıdır"

Aile kurumu için önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkezi alan projeler hayata geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kapsayan politikalarımızla, aileyi daha güçlü, daha güvenli, geleceğe daha güvenle bakan bir toplum haline getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler Güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Gaziantepliler, bugün birlikte oyunlar oynayacaksınız. Birlikte güleceğiz. Biz sabahtan beri gerçekten çok çeşitli etkinlikler gördük ama en önemli birlikte hatırlayacağız, aile olmak her gün yeniden kurulan bağdır. Çocuklarımızın kahkahalarla umudu yaşlılarımızın ellerinde hatırayı göreceğiz. Bu festivalden aldığımız ilhamla her birimiz evimizin en güçlü kalesi olmasını sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu şehri aile dostu bir şehir yapacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Bu şehri aile dostu bir şehir yapacağız. Bu şehri çocuk dostu, kadın dostu, aile dostu, doğa dostu, insan dostu, hayvan dostu bir şehir yapacağız, birlikte başaracağız. Bu şehri cennet yapacağız. Bu şehir, Gaziantep Modeli ile Türkiye Modeli olacak ve bunu dünya modeli yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizim siyasetimizin özü hizmettir, Allah rızasıdır, milletin duasıdır"

Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Aile festivali için buradayız. Bu festival için, gençliğe aileye verdiği değer için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Fatma başkanımız çok güzel eserler yaptı, çok güzel projeler hayata geçirdi. Bizim siyasetimizin özü hizmettir, Allah rızasıdır, milletin duasıdır" ifadelerini kullandı.

Festivalin açılış programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, milletvekilleri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Aile Festivali Açılışı: Güçlü Aileler, Güçlü Türkiye - Son Dakika

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