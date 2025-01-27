Gaziantep'te Bilim Tırı'nda Çocuklarla Buluşma - Son Dakika
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Gaziantep'te Bilim Tırı'nda Çocuklarla Buluşma

Gaziantep\'te Bilim Tırı\'nda Çocuklarla Buluşma

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te Bilim Tırı projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi konularda eğitimler veren Bilim Tırı, bugüne kadar 73 bin 42 öğrenciyi ağırlayarak interaktif öğrenme fırsatı sunuyor.

27.01.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te Bilim Tırı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Yenilenebilir ve temiz enerji gibi güncel konularda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi olan Bilim Tırı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor. İlçelerde yürüttüğü faaliyetler kapsamında Nizip Kültür Merkezi önünde hizmet veren Bilim Tırı'nı ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, öğrencilerle bir araya geldi. Bir süre çocuklarla sohbet eden Başkan Şahin, Bilim Tırı'nda yapılan deneyleri çocuklarla beraber izledi.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde kırsal mahallelerdeki okullar ziyaret edilerek fizik, matematik, yazılım, astronomi olmak üzere 24 sergi düzeneği ile çocuklar ve gençlere interaktif ortamda eğitimler veren Bilim Tırı, bugüne kadar 73 bin 42 öğrenciyi ağırladı.

Yenilenebilir enerji ve geri dönüşümün önemi, sıfır atık gibi konu başlıklarda değinen Bilim Tırı, güneş panelleri kullanılarak güneş enerjisinden elektrik üretimi, dinamometre ile hareket enerjisi, su dalgaları kullanılarak oluşturulan elektrik gibi çalışmalarla ziyaretçilerine deneyimleyerek öğretme fırsatı sunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Bilim Tırı'nda Çocuklarla Buluşma - Son Dakika

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