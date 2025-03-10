Gaziantep\'te Engelli Bireyler için Eşitlik ve Erişilebilirlik Standartları Yeniden Tanımlanıyor

Gaziantep'te engelli bireyler için hayata geçirilen hizmetlerle eşitlik ve erişilebilirlik standartlarını yeniden tanımlıyor.

"Engelsiz Kent Gaziantep" vizyonuyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle her geçen gün bir adım daha öne çıkıyor, yerel yönetimlerde rol model oluyor. Bu kapsamda çeşitli medikal malzemeler başta olmak üzere tamirat, bakım, onarım, eğitim ve bu gibi temel ihtiyaçları belirli bir standarda oturtan büyükşehir, 2014 yılından günümüze kadar birçok ailenin yaşamına dokunmuş, belirli bir yaşam kalitesini engelliler için sağlamış durumda.

Büyükşehir, 2014 yılından bu yana yani yaklaşık 11 yıllık süre zarfında 18 bin 512 engelli bireye medikal malzeme desteği, sadece 2024 yılında ise 5 bin 134 kişiye ihtiyacı olan medikal malzemeyi ulaştırdı. Bunun yanı sıra büyükşehir, Eylül 2017'den itibaren tamiri gerçekleştirilen 2 bin 183 akülü ve manuel tekerlekli sandalye, kullanıcılarına bağımsızlık ve hareket özgürlüğü sundu.

Hastane, banka, kamu kurumları gibi günlük yaşamın vazgeçilmez duraklarına ulaşımda yaşanan zorlukları bertaraf eden Asansörlü Engel Yok Aracı, 2024 yılında bin 992 kişiye, toplamda ise 9 bin 340 engelli bireye ulaşılarak, şehir içi ulaşımda eşitlik ve erişilebilirlik standartlarını yeniden tanımlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, toplumsal yaşamın her alanında engelin olmadığını, tüm bireylerin şehirle bütünleşebileceğini gösteriyor.

Engelliler, gelen misafirlerini ışığıyla duyuyor

İşitme engelli bireylerin ve bebekli ailelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan projeler, büyükşehirin insani yaklaşımını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda 2017'den bu yana dağıtılan 460 Bebek Sesi Algılama Cihazı, ebeveynlere güvenli bir yaşam alanı sunarken evlere kurulan ışıklı kapı zili sistemi, iletişimde yaşanan engelleri ortadan kaldırıyor.

10 farklı branşta verilen eğitimlerle 5 bini aşkın kişinin hayatında fark oluşturuluyor

Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakılmaması için 2024 yılında 350 kişiye yapılan muayeneler, büyükşehirin sağlık alanındaki hassasiyetini ortaya koyuyor. Aynı yıl içerisinde gerçekleştirilen 8 bin 640 seanslık eğitim, 210 engelli bireyin bilgi ve becerilerini artırarak, onların toplumsal yaşama aktif katılımını destekliyor. Eğitim merkezlerinde sunulan E- KPSS hazırlıktan dekoratif el sanatlarına, bilgisayar işletmenliğinden işaret dili eğitimine kadar 10 farklı branşta verilen hizmetler, 2017'den bu yana 5 bin 650 kişinin hayatında fark oluşturuyor.

Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci Engelsiz Yaşam Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sosyal Belediyecilik" kapsamında devreye alınan Engelsiz Yaşam Merkezi'yle özel bireylerin yaşamlarına dokunuluyor. Hem aile fertleri hem de merkezin üyeleri, uzman doktorların ve eğitmenlerin eşliğinde sosyal entegrasyonun daha rahat ulaşıldığı bir yaşam formuna "merhaba" diyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi, kapasitesiyle Türkiye'de bir ilk, Avrupa'da Amsterdam'dan sonra ikinci konumda yer alıyor. Temel eğitici programlarla çocukları geliştirmenin yanı sıra sosyal aktivitelerle güçlendirilen eğitimlerle de çocuklarda daha kalıcı etkiler bırakılıyor. Özgün ve farkındalık oluşturan bu tedavi yönüyle üyelerin kısa sürede başarı hikayeleri yazdığı merkez, 'özgüven' tanımını da bünyesinde barındırırken çocuklar, toplumsal yaşamda daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde var olabiliyor. - GAZİANTEP