Gaziantep'te Engelli Bireyler için Eşitlik ve Erişilebilirlik Standartları Yeniden Tanımlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Engelli Bireyler için Eşitlik ve Erişilebilirlik Standartları Yeniden Tanımlanıyor

Gaziantep\'te Engelli Bireyler için Eşitlik ve Erişilebilirlik Standartları Yeniden Tanımlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Kent Gaziantep' vizyonuyla engelli bireylere yönelik sosyal projelerle önemli hizmetler sunarak yaşam kalitesini artırıyor. 2014'ten bu yana medikal malzeme desteği, ulaşım çözümleri ve eğitim hizmetleri ile 18 bin 512 engelli bireyin yaşamına dokundu.

10.03.2025 13:05  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te engelli bireyler için hayata geçirilen hizmetlerle eşitlik ve erişilebilirlik standartlarını yeniden tanımlıyor.

"Engelsiz Kent Gaziantep" vizyonuyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle her geçen gün bir adım daha öne çıkıyor, yerel yönetimlerde rol model oluyor. Bu kapsamda çeşitli medikal malzemeler başta olmak üzere tamirat, bakım, onarım, eğitim ve bu gibi temel ihtiyaçları belirli bir standarda oturtan büyükşehir, 2014 yılından günümüze kadar birçok ailenin yaşamına dokunmuş, belirli bir yaşam kalitesini engelliler için sağlamış durumda.

Büyükşehir, 2014 yılından bu yana yani yaklaşık 11 yıllık süre zarfında 18 bin 512 engelli bireye medikal malzeme desteği, sadece 2024 yılında ise 5 bin 134 kişiye ihtiyacı olan medikal malzemeyi ulaştırdı. Bunun yanı sıra büyükşehir, Eylül 2017'den itibaren tamiri gerçekleştirilen 2 bin 183 akülü ve manuel tekerlekli sandalye, kullanıcılarına bağımsızlık ve hareket özgürlüğü sundu.

Hastane, banka, kamu kurumları gibi günlük yaşamın vazgeçilmez duraklarına ulaşımda yaşanan zorlukları bertaraf eden Asansörlü Engel Yok Aracı, 2024 yılında bin 992 kişiye, toplamda ise 9 bin 340 engelli bireye ulaşılarak, şehir içi ulaşımda eşitlik ve erişilebilirlik standartlarını yeniden tanımlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, toplumsal yaşamın her alanında engelin olmadığını, tüm bireylerin şehirle bütünleşebileceğini gösteriyor.

Engelliler, gelen misafirlerini ışığıyla duyuyor

İşitme engelli bireylerin ve bebekli ailelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan projeler, büyükşehirin insani yaklaşımını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda 2017'den bu yana dağıtılan 460 Bebek Sesi Algılama Cihazı, ebeveynlere güvenli bir yaşam alanı sunarken evlere kurulan ışıklı kapı zili sistemi, iletişimde yaşanan engelleri ortadan kaldırıyor.

10 farklı branşta verilen eğitimlerle 5 bini aşkın kişinin hayatında fark oluşturuluyor

Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakılmaması için 2024 yılında 350 kişiye yapılan muayeneler, büyükşehirin sağlık alanındaki hassasiyetini ortaya koyuyor. Aynı yıl içerisinde gerçekleştirilen 8 bin 640 seanslık eğitim, 210 engelli bireyin bilgi ve becerilerini artırarak, onların toplumsal yaşama aktif katılımını destekliyor. Eğitim merkezlerinde sunulan E- KPSS hazırlıktan dekoratif el sanatlarına, bilgisayar işletmenliğinden işaret dili eğitimine kadar 10 farklı branşta verilen hizmetler, 2017'den bu yana 5 bin 650 kişinin hayatında fark oluşturuyor.

Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci Engelsiz Yaşam Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sosyal Belediyecilik" kapsamında devreye alınan Engelsiz Yaşam Merkezi'yle özel bireylerin yaşamlarına dokunuluyor. Hem aile fertleri hem de merkezin üyeleri, uzman doktorların ve eğitmenlerin eşliğinde sosyal entegrasyonun daha rahat ulaşıldığı bir yaşam formuna "merhaba" diyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi, kapasitesiyle Türkiye'de bir ilk, Avrupa'da Amsterdam'dan sonra ikinci konumda yer alıyor. Temel eğitici programlarla çocukları geliştirmenin yanı sıra sosyal aktivitelerle güçlendirilen eğitimlerle de çocuklarda daha kalıcı etkiler bırakılıyor. Özgün ve farkındalık oluşturan bu tedavi yönüyle üyelerin kısa sürede başarı hikayeleri yazdığı merkez, 'özgüven' tanımını da bünyesinde barındırırken çocuklar, toplumsal yaşamda daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde var olabiliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Engelliler, gaziantep, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Engelli Bireyler için Eşitlik ve Erişilebilirlik Standartları Yeniden Tanımlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:49 CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:11:48. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Engelli Bireyler için Eşitlik ve Erişilebilirlik Standartları Yeniden Tanımlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.