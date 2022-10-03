Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı! - Son Dakika
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Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!

03.10.2022 00:05

Gaziantep'te kirada oturan bir grup vatandaş, sosyal medyadan örgütlenerek eylem yaptı. Ellerinde döviz ve pankartlarla 1 saat boyunca sessizce bekleyen vatandaşlar, kiralara fahiş zamlar yapan ev sahiplerine tepki gösterdi. Seslerini devlete ve ev sahiplerine duyurmak istediklerini söyleyen grup, "Önceden aldığım aylığın dörtte birini kiraya veriyordum, kalan para ile ailemi rahatlıkla geçindirebiliyordum ama şimdi aldığımız maaşın hemen hemen yarısı kiraya gidiyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup kiracı, 100. Yıl Parkı'nda buluşarak eylem yaptı. Yaklaşık 15 kişilik grup, ellerinde ev sahiplerinin fahiş fiyatlarını ve memur, emekli gibi şartlar sunmasını eleştiren yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla 1 saat boyunca sessizce bekledi. Son 2 yılda 2-3 kat artan kira fiyatlarına tepki gösteren grup, kiracılardan yıllık ya da 6 aylık kira bedeli ile depozito ve emlakçı parasını peşin isteyen ev sahiplerine mesaj verdi.

Gaziantep'te kiracılardan sessiz zam eylemi! Ev sahiplerine tepki gösterdiler

"ALDIĞIMIZ MAAŞIN HEMEN HEMEN YARISI KİRAYA GİDİYOR"

Eylem hakkında bilgi veren Yakup Şekir, "Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kirada oturuyorum. Eylemin hiçbir siyasi amacı ya da ayağı yoktur. Biz sadece sesimizi devletimize ve ev sahiplerine duyurmaya çalışıyoruz. Önceden aldığım aylığın dörtte birini kiraya veriyordum, kalan para ile ailemi rahatlıkla geçindirebiliyordum ama şimdi aldığımız maaşın hemen hemen yarısı kiraya gidiyor. Taşınmak istesen diğer ev sahipleri de aynı, fırsatçılık yapıyor. Ayrıca emlak komisyonları, depozito da var. 6 aylık kirasını peşin isteyenler ayrı bir dert" dedi.

Ücreti artırmak istemeyen kiracılara karşı ev sahiplerinin "Oğlum evlenecek, satacağız kurtarmıyor bizi" gibi hazır bahanelerle evi boşalttırdığını belirten Şekir, sokakta kalmak istemeyen insanların ise mecburen zamları kabul ettiğini kaydetti.

Gaziantep'te kiracılardan sessiz zam eylemi! Ev sahiplerine tepki gösterdiler

"YETER ARTIK BİZİ DUYUN"

Kiracılardan Meliha Dikmen ise 2-3 kat artan kira fiyatlarının yanı sıra ev sahiplerinin kiracılarda aradığı şartların da ağırlaşmaya başladığını belirterek, "En büyük sorunumuz ev sahipleriyle. Kira konusunda anlaşamıyoruz. Yaklaşık bin TL kira ödediğimiz evin şimdiki kira ücret 3 bin ile 4 bin TL'yi buldu. Başka bir ev arasak bu kez diğer ev sahipleri fırsatçılık yapıyor. Yok memur şartı, yok emekli şartı diyorlar. Yeter artık bizi duyun" diye konuştu.

Kiracılar, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik sıkıntılarını fırsata dönüştürmek isteyen ev sahiplerini vicdanlı olmaya davet etti. Çevredeki vatandaşlar ise dövizlerin üzerindeki yazıları okuyup, ilgiyle eylemi izledi.

Gaziantep'te kiracılardan sessiz zam eylemi! Ev sahiplerine tepki gösterdiler
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı! - Son Dakika

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