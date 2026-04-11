Gaziantep'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Gaziantep'te, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla temsili idam sehpası kurularak, Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi ve uluslararası kamuoyu göreve çağrıldı.

Gaziantep'te düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasında sivil toplum kuruluşları, İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını protesto etti. Şehitkamil ilçesindeki Fatih Camii önünde toplanan vatandaşlar, Demirkardeşler Camii'ne kadar sloganlar atarak yürüdü.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan vatandaşlar, İsrail'in Filistinli mahkümlar hakkında aldığı idam kararlarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride sık sık tekbir getirildi.

Filistinli mahkumların korunması ve "yasa dışı" idam cezası düzenlemesinin de iptal edilmesinin talep edildiği gösteride vatandaşlar, sürekli İsrail'i ve ABD'yi kınayan sloganlar attı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile üzerinde "Soykırımı durdurun", "Filistinli esirleri serbest bırakın" yazan dövizler ve Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını taşıdı. İşgalci İsrail'in idam yasasını reddeden pankartlar açan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye, İran'a ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

Soykırımcı İsrail'in saldırıları ile Filistinlilere yönelik idam yasasına tepki gösteren vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki bebek ve çocuk katliamlarına tepki gösterdi. Yürüyüşe katılan kadınlar, ellerinde temsili kanlı bebek maketleri taşıdı.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, İsrail'in hukuk tanımaz politikaları, Gazze, Lübnan ve İran'daki saldırıları ile insanlık onurunu zedeleyen uygulamaları sert bir dille kınandı.

Katılımcılar, uluslararası kamuoyunu bu vahşete karşı durmaya çağırırken, Filistin halkının özgürlük mücadelesine her şartta destek vereceklerini gür bir sesle haykırdı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Gaziantep Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Muhammed Ata Yaçin, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu ifade etti.

İsrail'in zulümlerine ve katliamlarına sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Yaçin, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 3 yıldır soykırım işlediğini belirti.

Filistin ve Gazze halkını sahipsiz bırakmayacaklarını belirten Yaçin, idam yasasının gözü dönmüş ve azgın bir grup siyonist tarafından planlanarak uygulamaya konulduğunu söyledi.

Yapılan duanın ardından toplanan kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

