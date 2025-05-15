Gaziantep'te Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Gaziantep'te Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğinde hayır çarşısı etkinliği düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana aralıksız devam ediyor. İsrail saldırılarından etkilenen Gazze'de insanlık dramı sürerken, temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse artık imkansız hale geldiği bölgede, sivil halk her geçen gün daha da derinleşen bir insani krizle karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda Gaziantep'te duyarlı öğrenciler, elde edilecek gelirin tamamının Gazze'ye gönderileceği bir hayır çarşısı kurdu.

Gazze'deki saldırıları kınamak üzere çeşitli farkındalık programları düzenlenirken, öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle kurulan hayır çarşısı etkinliğine öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen hayır çarşısında öğrenci velileri evlerinde hazırladıkları yöresel ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sundu. Veli ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşısında elde edilen tüm gelir ise Filistin'e gönderilecek. Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresinin destekleriyle hazırlanan hayır çarşısına öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, hayır çarşısını gezdi.

El emeği göz nuru ürünleri yerinde inceleyerek emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerini ileten Güneş, "Ben bu etkinliği düzenleyen okul müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize ve her şeyden daha önemlisi kıymetli öğrencilerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bize bugün şunu gösteriyor; herkes sussa da vicdanlar susmayacak. Bugün öğrencilerimiz Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için elinden geleni küçük katkılarla da olsa sunmaya çalıştılar. Bu hayır çarşısı bizim için çok anlamlı ve kıymetlidir. Bizler öğrencilerimize okullarda sadece eğitim öğretim değil, vicdanı, adaleti, saygıyı ve empatiyi öğretiyoruz. Bu hayır çarşısı da bunun bir göstergesidir" dedi.

Okul öğrencileri de Gazze yararına düzenlenen hayır çarşısında görev aldıkları ve katkıda bulundukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, İsrail in çocuk, genç, kadın, yaşlı, çocuk ve bebek demeden öldürdüğü Gazzeliler için hayır çarşısı etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Tüm Müslüman ülkelere sesleniyoruz; Filistin'i yalnız bırakmayalım" çağrısında bulundular.