Gaziantep'te Halep Kahkesi Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Halep Kahkesi Üretimi Artıyor

Ramazan'da yoğun talep gören Halep kahkesi, Gaziantep'te ustalar tarafından büyük bir hevesle hazırlanıyor.

03.03.2025 12:47
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Gaziantep'te Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Halep kahkesinin üretimi hız kazandı. Fırında ve tatlı imalathanelerinde usta eller tarafından hazırlanan kahkelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini alan Halep kahkesi için mesai başladı. Gaziantep'in köklü lezzetlerinden biri olan Halep kahkesi, özellikle ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Vatandaşların yoğun talebiyle karşılaşan ustalar ise hummalı çalışmayla birlikte gece gündüz mesai harcıyor.

"Geçmişi Osmanlı'ya dayanıyor"

Ramazan'da talep gören Halep kahkesinin geçmişini anlatan Şakir Özdek, "11 ayın sultanı ramazan ayında yaptığımız kahkemizi vatandaşların talebine sunuyoruz. Halep kahkesi, tarihe baktığımızda Osmanlı zamanına dayanıyor. Zamanında Türkiye'ye bağlı olduğundan dolayı ismini oradan almıştır. Bizler de her yıl ramazan ayında arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir şekilde çalışarak vatandaşlarımıza iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Ortalama 10 dakika da pişiyor ve satışa sunuyoruz"

Halep kahkesinin nasıl yapıldığını anlatan Özdek, Ramazan'a özgü olsa da her dönem bulunabildiğini aktardı. Özdek, "Halep kahkesinin içerisinde değerli olan mahlep dediğimiz, Konya ovasından, İslahiye ve Nurdağı tarafından seçtiğimiz ince tahıllı buğdaylarımızdan üretiyoruz. Üzerine de susam dökerek iftara 1 saat kala fırına sürüyoruz. Ortalama 10 dakika da pişiyor ve satışa sunuyoruz. Gaziantep'te ramazanın vazgeçilmezi olan kahkemiz her pastanede bulunur. Sıklıkla akşam iftar ve sahurda tüketilir, tok tutar" şeklinde konuştu.

"Ramazan'da çalışma kapasitesini arttırdık"

Ekip olarak hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Özdek, zam yapmak yerine sürümden kazanmayı tercih ettiklerini de söyleyerek, "Ramazan ayında vatandaşların yoğun talebi olduğu için elimizden geldiğince çalışma kapasitesini arttırdık. Eleman da yetiştiriyoruz. Diğer yandan Halep kahkesini kilo ile satıyoruz. Maliyetler ne kadar yükselse de bizler bunu uygun bir şekilde vatandaşımıza satmaya çalışıyoruz. Sürümden kazanarak firmamızı ayakta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Halep Kahkesi Üretimi Artıyor - Son Dakika

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