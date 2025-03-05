Gaziantep'te 'Haydi Sofraya' Restoranları Ramazan'da Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 'Haydi Sofraya' Restoranları Ramazan'da Büyük İlgi Görüyor

Gaziantep\'te \'Haydi Sofraya\' Restoranları Ramazan\'da Büyük İlgi Görüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Haydi Sofraya' restoranları, Ramazan'da uygun fiyatlı ve lezzetli iftar yemekleri sunarak vatandaşların takdirini kazanıyor. Hijyenik şartlarda hazırlanan Antep mutfağına ait dört çeşit yemek sadece 40 TL'ye servis ediliyor.

05.03.2025 14:40  Güncelleme: 14:42
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "Haydi Sofraya" restoranları, Ramazan ayında iftar sofralarını uygun fiyatlı ve kaliteli yemeklerle donatarak vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren "Haydi Sofraya" restoranları, iftar sofralarında vatandaşlara hem lezzetli hem de uygun fiyatlı yemek seçenekleri sunuyor. Sadece 40 lira karşılığında 4 çeşit yemek sunan bu restoranlar, Ramazan'ın bereketini Gaziantep halkıyla buluşturuyor. "Haydi Sofraya" restoranları, hijyenik şartlarda hazırlanan ve Antep mutfağının eşsiz lezzetlerini yansıtan yemekleriyle dikkat çekiyor. Ramazan boyunca sadece iftar servisi yapan restoranlar, henüz iftarın ilk günlerinden itibaren hem hem fiyat hem de kalite açısından vatandaşların takdirini kazandı. Gaziantep'in "Haydi Sofraya" restoranlarının şubeleri Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şeklinde kent merkezine yayılıyor.

Vatandaşların gözünden "Haydi Sofraya"

"Haydi Sofraya" restoranlarında iftarını açan vatandaşlar, hem yemeklerin lezzetinden hem de fiyatların uygunluğundan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Mehmet Karaca isimli vatandaş, projenin hem ekonomik hem de kültürel anlamda önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, "Yemekler ev yemeklerini aratmıyor, hatta dışarıdaki lokantalardan daha lezzetli. Artık Antep'te sulu yemek yapan yer bulmak zor. Ama burada yöresel yemekleri tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca fiyatlar inanılmaz uygun. Dışarıda bir nohut dürüm bile 70 lira olmuşken burada 40 liraya doyuyorsunuz. Bu hizmet adeta bir ikram gibi. Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederim. Bu projeyi hayata geçirdiği için çok mutluyuz" dedi.

Emekli İhsan Marangoz ise, "Ben dışarıda yemek yemem. Ama burası farklı. Hem uygun fiyatlı hem de sağlıklı yemekler sunuluyor. Belediyenin kontrolünde olduğu için güvenle gelip iftar yapıyorum. Daha önce de bu restoranlardan faydalanıyordum. Fiyatların uygunluğu ve yemeklerin kalitesi insanı buraya çekiyor. Ramazan'da böyle bir imkan sağlanması çok güzel" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Haydi Sofraya" projesi, Ramazan ayında dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini sunuyor. Vatandaşlar, ekonomik fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, bu restoranlar Ramazan sofralarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geliyor.

Haydi Ekmek Fabrikası'nda artık Ramazan pidesi de üretiliyor

"Haydi" ismiyle şehre yeni bir soluk getiren Gaziantep Büyükşehir, Ramazan ayına özel olarak Haydi Ekmek fabrikasında Ramazan pidesi üretimine de başladı. Bu anlamda, Haydi Ekmek büfelerinde pideler, susamlı ve çörek otlu olarak 400 gram şeklinde 20 liraya vatandaş için satışa sunuluyor.

Şehrin muhtelif noktalarında genellikle dar gelirli ailelerin ikamet ettiği bölgelerde hizmet veren Haydi büfelerinde satışa çıkarılan Ramazan pidelerinin günlük üretimi bin 500'ü buluyor. Ürünler, kent geneline yayılan toplamda 69 haydi büfesinde alıcısını bekliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 'Haydi Sofraya' Restoranları Ramazan'da Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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