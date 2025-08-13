Gaziantep\'te İmece Usulü Kış Hazırlığı Gelenekleri

İmece usulü kış hazırlıkları geleneği, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşatılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin "kurutmalık deposu" olarak nitelendirilen gastronomi kenti Gaziantep'te kışın tüketilmek üzere biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler kavurucu sıcakla kışa taşınıyor. Gastronomi şehri Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti olan kurutmalıkların hazırlanması için bir araya gelen kadınlar, yetiştirdikleri biber ve patlıcanları toplayarak içlerini oyduktan sonra olgunlaşması ve lezzetlenmesi için güneşle buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi'nin desteğiyle gelenek devam ediyor

Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişinin kurutmalığını yapıyor. Ev kadınlarının kış hazırlığı kapsamında evlerinde yaptığı kurutmalık biber, patlıcan, kabak ve acurlar, Şahinbey Belediyesi'nin desteğiyle de önemli bir geçim kaynağı oldu. Şahinbey ilçesinin kırsal Muhacirosman Mahallesi'nde kış hazırlığı telaşı yaşayan kadınlar, imece usulü kurutmalıkları hazırlıyor. Asırlardır önemli bir geleneği sürdüren kadınlar, günün ilk ışıklarıyla patlıcan ve biberlerin içlerini oyarak iğne yardımıyla iplere diziyor, daha sonra ise evlerin terasında kuruması için güneşe bırakıyor.

Kurutmalıklar için yoğun mesai harcanıyor

Her gün bir kişinin kurutmalığını hazırlayan kadınlar, akşama kadar çay ve sohbet eşliğinde özellikle kış aylarında mutfakların vazgeçilmezi arasında yer alan kurutmalıklar için yoğun bir mesai yapıyor. Güneşte kuruyan patlıcan, biber, kabak ve acurlar, kışın dolma olarak tüketiliyor. Bin bir emek ve zahmetle hazırlanan kurutmalıklar kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.

Hummalı bir şekilde imece usulü ile kurutmalık yapımı hazırlıklarının başladığını ifade eden kadınlardan 75 yaşındaki Esma Yıldırım, her gün ayrı bir evin kışlık ihtiyacı için bir araya geldiklerini ve o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirtti.

"İmece usulüyle birbirimize yardım ederiz"

Hazırlanan kurutmalıkların kışın lezzetle tüketildiğini dile getiren Yıldırım, "Kış hazırlıkları kapsamında salçamızı, kurutmalıklarımızı ve gerekli olan diğer ihtiyaçlarımızı yaparız. Komşularla toplanır, imece usulüyle birbirimize yardım ederiz. Patlıcan ve biberleri için oyuyoruz. Daha sonra ipliklere düzüyoruz ve kuruması için güneşe bırakıyoruz. Yaptığımız ürünleri bir yıl boyunca yiyoruz" dedi.

"Kurutmalık sebzeler bizim vazgeçilmezimizdir"

Biber ve patlıcanları kurutmalık yapmak için oyduklarını söyleyen Tuba Yılmaz ise "Kış hazırlıklarımıza başladık. Komşularla toplanıp patlıcan, biber ve konserve yapıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Bu vesileyle bir araya geliyoruz ve çok mutluyuz. Kurutmalık sebzeler bizim vazgeçilmezimizdir. Patlıcan ve biber dolması kışın çok lezzetli oluyor. Kızartması da çok güzel oluyor. Kış hazırlıklarımız Mayıs ayında başlıyor, Ekim ayına kadar devam ediyor. Tüm ürünlerimizde kendi tarlamızdan geliyor. Biber, patlıcan, domates ve kabak gibi ürünlerimizi kış için hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Kurutmalıklarımızı hep birlikte yaparız"

Kurutmalık hazırlamaya geçen ay ortalarında başladıklarını ve Ekim ayının son haftasına kadar devam edeceklerini söyleyen Emine Yıldırım da, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kış hazırlıklarımıza başladık. Her yıl komşularla ve akrabalarla bir araya geliriz, kurutmalıklarımızı da hep birlikte yaparız. Konserve, tarhana, kurutmalık ve diğer kış hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kurutmalık hazırlıkları Gaziantep'te bir gelenek haline geldi" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP