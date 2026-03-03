Gaziantep'te İran Saldırılarına Protesto - Son Dakika
Gaziantep'te İran Saldırılarına Protesto

03.03.2026 10:33
Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti.

Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi. Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Kazım Doğan Eroğulları, "Türkiye toprakları emperyalist savaşların lojistik merkezi haline getirilemez. NATO ve ABD üsleri derhal kapatılmalıdır" dedi.

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını Balıklı Meydanı'nda protesto etti.

Platform adına hazırlanan açıklamayı Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Kazım Doğan Eroğulları okudu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'yu daha büyük bir savaşın eşiğine sürüklediğini belirten Eroğulları, "Nükleer görüşmeler sürerken İran'a yönelik kapsamlı bir bombardıman başlatılması, ABD'nin müzakere süreçlerini barış için değil, savaşa hazırlık amacıyla kullandığını açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Saldırıların bölgesel bir çatışmanın ötesine geçme potansiyeli taşıdığını söyleyen Eroğulları, İran'ın yalnızca İsrail'e değil, bölgedeki ABD hedeflerine de karşılık vermesinin ve Yemen'de yaşanan gelişmelerin savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini gösterdiğini ifade etti.

ABD'nin İran'da rejim değişikliğini hedeflediğini açıkladığını belirten Eroğulları, "Amerikan emperyalizminin geçmişte Irak, Libya ve Afganistan'da yürüttüğü müdahaleler halklara özgürlük değil; yıkım, yoksulluk ve kalıcı istikrarsızlık getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Eroğulları, rejimlerin emperyalist müdahalelerle değil, halkların mücadelesiyle değişeceğini dile getirdi. İran yönetiminin politikalarının kabul edilemez olduğunu ancak emperyalist saldırıların halkların lehine sonuç doğurmadığını kaydeden Eroğulları, "ABD'nin sorunu rejimlerin niteliği değil, ülkelerin Amerikan çıkarlarına uyup uymamasıdır" dedi.

ABD ve İsrail'in yürüttüğü saldırıların açık bir saldırganlık politikası olduğunu söyleyen Eroğulları, "Emperyalist ülkeler hiçbir gerekçeyle başka ülkelere saldırma hakkına sahip değildir. Bu gidişata karşı sessiz kalmak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının açık biçimde kınanması gerektiğini belirten Eroğulları, "Türkiye toprakları emperyalist savaşların lojistik merkezi haline getirilemez. NATO ve ABD üsleri derhal kapatılmalıdır" dedi.

Eroğulları, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve halkların emperyalist ve Siyonist saldırganlığa karşı birleşmesi gerektiğini belirterek barış mücadelesinin büyütülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

