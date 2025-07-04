Gaziantep'te İstihdamı Artıracak Yeni Merkez: İGEM - Son Dakika
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Gaziantep'te İstihdamı Artıracak Yeni Merkez: İGEM

Gaziantep\'te İstihdamı Artıracak Yeni Merkez: İGEM
04.07.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İpekyolu Gaziantep İş, Kariyer ve Sosyal Girişimcilik Merkezi (İGEM), kentteki iş arayan bireylerle işverenleri buluşturarak istihdam süreçlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Merkez, kadınlar ve gençlerin istihdamını önceliklendiren projelerle sosyal girişimcilik ve kariyer gelişimine de destek veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İpekyolu Gaziantep İş, Kariyer ve Sosyal Girişimcilik Merkezi (İGEM), şehrin istihdamına bütüncül ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

Kentte iş arayan bireylerle işverenleri doğru ve etkin şekilde buluşturan İGEM, istihdam süreçlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca kariyer gelişimi, mesleki yönlendirme ve sosyal girişimcilik alanlarında destekleyici faaliyetler yürütüyor.

Merkezin çalışma modeli güçlü bir iş birliğine dayanıyor

Merkezin çalışma modeli, güçlü bir iş birliğine dayanıyor. Gaziantep Valiliği ve ilgili il müdürlükleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ana paydaşları arasında yer alıyor.

Veriye dayalı ve kapsayıcı bir istihdam yaklaşımı için devletin ilgili resmi kurumlarından TÜİK başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STK'lar ve mesleki eğitim fakülteleriyle iş birlikleri planlanıyor. Bu sayede İGEM, şehrin tüm bileşenlerini kapsayan çok paydaşlı bir istihdam modeli geliştirmeyi amaçlıyor.

İGEM, kentin istihdam haritasını ortaya çıkarıyor

İstihdamda veri temelli bir yaklaşımı benimseyen ve kentin istihdam haritasını ortaya koyan İGEM, çok paydaşlı yapısı sayesinde doğru eşleşmeler yaparak iş gücü piyasasını destekliyor. İşveren-işçi buluşmalarına ev sahipliği yaparak doğrudan işe yerleştirme faaliyetleri yürüten merkez, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sosyal dönüşüm odaklı yeni nesil istihdam modellerinin gelişmesine imkan tanıyor.

Kadınların ve gençlerin istihdamını önceliklendiren, aile yapısını güçlendiren ve ev ekonomisine katkı sağlayan çalışmalar, İGEM'in önemsediği alanlar arasında yer alıyor. Eğitim programları ve kariyer danışmanlığı hizmetleriyle sürdürülebilir istihdam çözümleri üretiliyor; dijital altyapı desteğiyle sunulan tüm hizmetlerin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği artırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nurullah Bilici, İGEM'in belediyenin bir istihdam projesi olduğunu belirterek, 2019 yılına kadar Beyaz Masa aracılığıyla alınan iş taleplerinin bu tarihten itibaren sosyal belediyecilik anlayışıyla kurulan İş ve Kariyer Merkezi tarafından karşılanmaya başlandığını hatırlattı.

"İGEM ile sosyal belediyeciliği ileriye taşımayı amaçlıyoruz"

Bilici, "İGEM, Gaziantep Valiliği öncülüğünde ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in liderliğinde kuruldu. İGEM bir hizmet noktası olarak istihdama dönük tüm paydaşları bir platformda buluşturmayı hedefliyoruz. Merkez ile veriye ve teknolojiye dayalı, şehrin istihdam problemlerine bütüncül, tutarlı ve sürdürülebilir çözümler bulmayı; sosyal belediyeciliği ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yakışır bir şekilde birkaç adım daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te İstihdamı Artıracak Yeni Merkez: İGEM - Son Dakika

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