Gaziantep'te kadınlara özel mobil uygulama - Son Dakika
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Gaziantep'te kadınlara özel mobil uygulama

09.06.2022 18:42
Gaziantep'te kadınlara özel mobil uygulama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantepli kadınların şehirde daha aktif rol alması için hayata geçirilen "Kadın Dostu Kent Gaziantep" mobil uygulamasını ünlü sanatçı Demet Akalın'la birlikte tanıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantepli kadınların şehirde daha aktif rol alması için hayata geçirilen "Kadın Dostu Kent Gaziantep" mobil uygulamasını ünlü sanatçı Demet Akalın'la birlikte tanıttı. Uygulamayı çok beğenen Demet Akalın, uygulamayı öve öve bitirmedi.

Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen lansmanda uygulamanın detaylarını açıklayan Başkan Fatma Şahin, daha sonra ünlü şarkıcı Demet Akalın ve katılımcılarla "Kadın Dostu Kent Gaziantep" uygulamasını indirdi. Programın devamında Kadın Dostu Kent Gaziantep Hatıra Ormanı ağaç dikim etkinliğinde uygulamayı indiren her bir kadın kullanıcının ismine özel ağaç dikildi. Ayrıca, uygulamanın hizmete açıldığı ilk gün dolayısıyla her kadın kullanıcı 500 yıldız kazandı.

"Kadınlar sosyal hayatta daha aktif olacaklar"

Programda yaptığı konuşmada kadın kullanıcıların bu uygulama sayesinde belediye hizmetlerini daha yakından takip edebileceğini aktaran Başkan Fatma Şahin, "Kadınlarımız sosyal hayatta daha aktif olacaklar. Çeşitli konularda bilgilenecekler. Kadınlara özel hazırlanan kampanya ve hediyelerden faydalanabilecekler. Biz, bu mobil uygulamayla daha yeşil ve doğa dostu şehir oluşturmak için farkındalığı artırmayı da amaçlıyoruz. Bu uygulamada yalnızca kadın kullanıcılar yer alıyor. Gaziantep'te ikamet etmesi gerekiyor ve 17 yaşını doldurması gerekiyor. Uygulamayı indirenlere 2 GB internet ve her zaman için geçerli 6 binişlik seyahat hakkı veriliyor. Uygulamada yer alan her bir kullanıcı için de ağaç dikiyoruz. Konserler ve etkinlikler hakkında her bir kullanıcıyı anında bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise Kadın Dostu Kent Gaziantep uygulaması için burada olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Gaziantep'e özel olan bu uygulama inşallah en kısa süre içerisinde Türkiye'nin bütün illerine yayılır. Bizler de kullanabiliriz. Bu iş de emeği geçen ekibi tebrik ediyorum. Şehre hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan lansmanda Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Analı Kızlı Ses Yarışması'nın kazanan isimleri ödüllerini aldı.

Uygulamada yok yok

App Store ve Google Play mağazalarında bulunan uygulama içerisinde "Mahallemi Güzelleştir" bölümüyle kadınların mahallelerinde sorun olarak gördüğü konularda, belediyeye bilgi verebilecek. Bunun yanı sıra bilgilendirme sonrası uygulama üzerinden sonucu takip etme imkanına sahip olacak.

Kullanıcılar, "Kadın ve Sağlık", "Kadın ve Eğitim", "Kadın ve Tarım", "Kadın ve İstihdam", "Kadın ve Hukuk", "Kadın ve Sanat", "Kadın ve Spor" başlıklarında konularında belediyenin etkinliklerinden ve çalışmalarından haberdar olacak, yapılan çalışmaları görebilecek.

Kullanıcılar, uygulamadaki "Mevsimine Göre Gaziantep", "Her Güne Bir Yemek", "Şehrimizde Gezilecek Yerler", "Müzeler Şehri Gaziantep" bölümlerinden de bilgi sahibi olabilecek. Tesisler bölümü sayesinde de kadınlar Büyükşehir Belediyesine bağlı tesislerin adres, konum bilgisi, telefon ve özellikleriyle ilgili bilgilere rahatlıkla erişebilecek. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Demet Akalın, Fatma Şahin, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te kadınlara özel mobil uygulama - Son Dakika

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