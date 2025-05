Gaziantep'te Kan Bağışı Kampanyası Büyük İlgi Gördü

Gaziantep'te vatandaşlar kan bağışına akın etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kan bağışı kampanyasına halk yoğun katılım sağladı.

Şahinbey Belediyesinin organize ettiği Gaziantep Valiliği ile Türk Kızılay'ının destek verdiği geleneksel kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında "Kan Verelim Spor Yapalım Sağlıklı Kalalım" sloganıyla bugün başlayan kan bağışı kampanyası 22 Mayıs Perşembe günü akşam 20: 30'a kadar devam edecek. Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük bir ilgi görürken, kan bağışı kampanyası için meydanda stantlar kuruldu. Kan vermek isteyen vatandaşlar, önce kan bağışçısı bilgilendirme formunu doldurarak, görevli doktorlar tarafından genel durumu değerlendirildikten sonra kan bağışında bulundu. Bağışçının, kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alındı. Daha sonra da sağlık açısından sorunu bulunmayan vatandaşlardan kan alındı. Kan bağışı kampanyasında tüm bağışçılara spor ayakkabısı hediye ediliyor.

İki gün sürecek kampanya ile toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması ve düzenli kan bağışçısı sayısının artırılması hedefleniyor.

Kan bağışı kampanyasına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk Kızılay Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, belediye personelleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kan bağışı kampanyası töreninde konuşan Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, kan bağışının önemine vurgu yaparak, "İki gün sürecek bu etkinliğimizde ülkemizin gönüllü kan bağışı bilincinin gelişmesine katkı sunan tüm bağışçılarımıza, destek veren, organizasyona katkı sunan Gaziantep Valiliğimize, Şahinbey Belediye Başkanlığımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği kan bağış kampanyasının önemli olduğunu belirten Vali Kemal Çeber de, "Şu manzarayı gördüğümde, burada olmaktan bir kez daha keyif aldım. Çünkü ben defalarca kan bağışı kampanyaları açılışlarına katıldım. Defalarca kampanya yapılan noktaları ziyaret ettim. Fakat şu manzarayı görmek ise her halde sadece Gaziantep'te ve Şahinbey'de nasip olur. Her projede, kampanyada ve benzeri faaliyetlerde olduğu gibi Şahinbey Belediyemizin ve Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun, vefakar Gazianteplilerin yaptığı güzellikleri ve sergiledikleri güzel davranışları gösteren manzaradır" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da her bir ünite kanın üç kişiye umut olduğunu ifade ederek, "Her yıl düzenli olarak yaptığımız kan bağışı kampanyamız büyük bir ilgiyle devam ediyor. Ben hemşehrilerimize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyanın faydalarından bir tanesi; yeni bağışçıların dahil olması, ilk defa kan verecek kişilerin buraya gelmesi ve daha sonra kan bağışçısı olarak hayatına devam etmesidir. Kan bağışı yaptığımızda vücudumuzda bir yenilenme hissediyoruz. Verdiğimiz kanı vücudumuz üç ay içinde yeniden tamamen oluşuyor, taze kan geliyor. Birçok hastalıktan kurtuluyoruz, vücudumuz daha zinde oluyor. Aynı zamanda verdiğimiz bir ünite kan üç kişiye can oluyor, fayda sağlıyor. Toplumsal dayanışma, güzel bir gösterge ve fedakarlık olarak ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.