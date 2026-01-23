Gaziantep Büyükşehir\'den çocuklara kar hediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürürken çocukların da kar sevincine de ortak oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ile beraber Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizliğini yürütürken çocukları da unutmadı. Kent merkezindeki parklarda karın tadını çıkaran çocuklar başta olmak üzere hediye olarak atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Ekipler, beyaz örtüyle kaplanan parkta çocukların soğuktan etkilenmemesi için hediyeleri dağıtırken çocuklar da büyük mutluluk yaşadı. - GAZİANTEP