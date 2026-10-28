Gaziantep'te öğle sonrası sağanak, bazı noktalarda küçük çaplı taşkınlara yol açtı - Son Dakika
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Gaziantep'te öğle sonrası sağanak, bazı noktalarda küçük çaplı taşkınlara yol açtı

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Gaziantep\'te öğle sonrası sağanak, bazı noktalarda küçük çaplı taşkınlara yol açtı
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Gaziantep\'te öğle sonrası sağanak, bazı noktalarda küçük çaplı taşkınlara yol açtı
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Gaziantep'te öğle sonrası etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda küçük çaplı taşkınlar meydana geldi; yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep'te öğle saatlerinin ardından etkili olan sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın kısa sürede yoğunlaşmasıyla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Kentin bazı noktalarında ise yağışın etkisiyle küçük çaplı taşkınlar meydana geldi.

Meteorolojik tahminlere göre, Gaziantep'te yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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