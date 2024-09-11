Gaziantep'te Okul Kantinleri ve Servisleri Denetleniyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Okul Kantinleri ve Servisleri Denetleniyor

Gaziantep\'te Okul Kantinleri ve Servisleri Denetleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte kantin ve okul servisi denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, temizlik, hijyen standartları ve ürün kalite kontrolü gibi konuları denetleyerek çocukların sağlığını korumayı hedefliyor.

11.09.2024 16:32  Güncelleme: 16:35
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından okulların açılmasıyla beraber kantin ve okul servisi denetimlerini sıkılaştırdı.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber çocukların eğitim hayatlarında gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek durumların yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde denetimlerini sürdürüyor.

Koruyucu önleyici tedbirlerin alınması amacıyla ekipler, okullarda bulunan kantinlerde temizlik ve hijyen standartları, ürün kalite kontrolü, belirlenen hizmet şartlarının sağlandığı denetliyor. Okullarda eğitim gören çocuk ve gençlerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek yönde satış yapan, belirtilen şartlara uymayan kantin işletmeleri, yasa çerçevesinde belirlenen cezalar ve yaptırımlar ekipler tarafından uygulanıyor.

Ekipler öte yandan okul çevresinde de öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek ve hijyen standartlarına uymayan seyyar satıcıların faaliyetlerine izin vermiyor. Eğitim kurumlarının çevresinde bulunan, bakkal, büfe ve çocuklara yönelik malzeme satan iş yerlerinde denetimler yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri okul servislerinde de ayrıca kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerle, güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla servis araçlarının gerekli belgeleri kontrol ediliyor, okul servislerinin teknik donanımlarını ve güvenlik standartları denetleniyor.

"Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin sağlığı konusunda her zaman sahadayız"

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Ömer Yalım, denetimlerin her yıl olduğu gibi bu yılda aralıksız ve sıkı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Ekiplerimiz, okullarda öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için yasa çerçevesinde bizim denetimimizde olan alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlere ara vermiyoruz. İlgili bakanlıklar ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2022 yılında yaptığı 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' çerçevesinde yürütülen çalışmada geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin sağlığı konusunda her zaman sahadayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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