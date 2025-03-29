Gaziantep'te Ramazan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Ramazan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep\'te Ramazan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle şehirdeki manevi atmosferi güçlendirdi. İftar çadırlarında yüz binlerce kişi bir araya gelirken, Ramazan Sokağı'nda geleneksel etkinlikler gerçekleştirildi.

29.03.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlikler ve organizasyonlarla bu yıl da geleneği geleceğe taşıdı

Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlikler ve organizasyonlarla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin'in öncülüğünde bir Ramazan ayını daha dolu dolu geçirdi. İftar çadırlarından Ramazan Sokağı'na, çocuklara özel gösterilerden tasavvuf konserlerine kadar birçok etkinlikte Gazi şehirliler bir araya geldi. Paylaşmanın, birlikte olmanın ve manevi atmosferin en güzel örnekleri yaşatıldı.

Yüz binler aynı sofrada buluştu

Ramazan ayı süresince şehir merkezinde dört ayrı noktada kurulan iftar çadırlarında toplam 400 bin kişiye sıcak yemek ikram edildi. Bunun yanında, 7 ilçede kurulan çadırlarda da on binlerce vatandaş iftar sofralarında buluşarak Ramazan'ın bereketini paylaştı. Kurulan sofralar sayesinde kentin dört bir yanında birlik ve beraberlik duyguları güçlendi.

Festivaller Parkı'nda eski Ramazanlar yaşatıldı

Bu yıl da Festivaller Parkı'na kurulan Ramazan Sokağı, geleneksel Ramazan atmosferini yaşatmak amacıyla hazırlandı. Her akşam yüzlerce kişinin ziyaret ettiği alanda, geçmişin Ramazanlarını hatırlatan çadırlar, stantlar ve etkinlik alanları kuruldu. Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, çocuklara özel baloncuk partisi, palyaço gösterileri ve müzik dinletileri etkinliğe renk kattı. Ramazan boyunca düzenlenen söyleşiler ve tasavvuf konserleri ise gecelere manevi bir anlam kattı.

Hacivat ve Karagöz'e yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından Ramazan ayında çocuklara yönelik hazırlanan Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu Şenliği, il genelindeki okul sahnelerinde sahnelendi. Ramazan'ın ilk üç haftasında 44 bin 737 kişi tarafından izlenen şenlikte "Koş Karagöz Koş", "Bu Dünya Bizim (Çöp Canavarı)", "Karagöz'ün Sandığı", "Karagöz Amur Cumur", "Muhabere", "Karagöz İş Arıyor", "Tıkandı Baba", "Kuyu", "Karagöz'ün Çeşmesi", "7. Kıta", "Sirk" ve "Karagöz'ün Kayığı" adlı oyunlar sahnelendi. Ayrıca "İki Kıssa Bir Hisse" ve "Bu da Geçer ya Hu" adlı meddah gösterileri de büyük beğeni topladı.

Kadir Gecesi'nde aile yılı projesi açıklandı

Kadir Gecesi dolayısıyla bir açıklama yayımlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda hayata geçirilecek özel bir projeyi duyurdu. Şahin, 2025 yılı itibarıyla 41 yıldır evli olan ve daha önce hiç hac ya da umre yapmamış çiftlerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kutsal topraklara umreye gönderileceğini müjdeledi.

Ramazan Sokağı söyleşiler ve konserlerle renklendi

Ramazan Sokağı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında her akşam alanında uzman isimler Gazianteplilerle buluştu. Ramazan ayı boyunca Abdullah Yıldız, Prof. Dr. Halis Aydemir, Prof. Dr. Yasin Pişgin, Ahmet Bulut, Dr. Senai Demirci, Mustafa Solmaz, Prof. Dr. Saffet Köse, Fatih Kaya, Yılmaz Öztürk ve Kadir Gecesi'ne özel olarak Nurullah Genç'in katıldığı söyleşiler düzenlendi. Konuklar, oruç, aile, ibadet, maneviyat ve hayat rehberliği gibi birçok konuda katılımcılara hitap etti. Etkinlikler, Feyzullah Çelebi, Murat Belet, Fatih Zirek ve Aykut Payam'ın sahne aldığı tasavvuf konserleriyle taçlandırıldı. Ayrıca, Recep Demirkaynak'ın sahnelediği "Sahibinden Orijinal" adlı stand-up gösterisi de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Ramazan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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