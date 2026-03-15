Gaziantep'te Sosyal Market Açıldı

15.03.2026 11:40
Gaziantep'te her ay yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibinin yardım alacağı sosyal markette vatandaşlar kendilerine verilen kartla gönüllerince alışveriş yapabiliyor.

Türkiye'nin farklı illerinde açtığı sosyal marketlerle aralarında yetim ve öksüz ailelerin de bulunduğu ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Umut Kervanı, Gaziantep'te de sosyal market açtı.

Şehitkamil ilçesinin Burak Mahallesi'nde dualarla açılan markette gıda ürünleri, kıyafet, ayakkabı, et ve süt ürünleri ile temizlik maddelerine kadar ailelerin ihtiyaç duyabileceği malzemeler yer alıyor.

Ramazan ayıyla birlikte yardımın en üst seviyeye ulaştığı, para yerine dua ile alışverişin yapıldığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri kendilerine verilen "Umut Kart" ile ihtiyaçlarını alabiliyor.

Hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi aileler normal marketlerde yaptıkları alışverişler gibi kart ile alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar.

Raflarında bakliyat, un, yağ, çay, şeker ve salça gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen malzemelerinin de bulunduğu sosyal marketten her ay yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi yararlanabiliyor.

İhtiyaç sahibi aileler sosyal markette aylık herhangi bir ücret ödemeden gerekli temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Paranın geçmediği ve ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen sosyal markette ilk alışverişlerini Ramazan Bayramı öncesi yapan aileler ve çocukların yüzü yaptıkları alışverişle güldü.

"Önceliğimiz hep insan oldu"

Sosyal marketin açılışında konuşan Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, "Umut Kervanı Gaziantep Derneği'nin sosyal market açılışı öncelikle Gaziantep'imize hayırlı olsun. Tabi biz Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak bu yola çıkarken önceliğimiz hep insan oldu. Merkeze insanı koyduk. İnsana dokunduğumuz zaman sadece onun maddi ihtiyaçlarını değil, yüreğine, gönlüne ve aklına dokunmak istedik. Yardım verirken incitmeden, hissettirmeden ve bir mahcubiyet yaşatmadan ihtiyacını gidermek hep önceliğimiz oldu. İnsanların bu kapıdan içeri girdiğinde hayatın bütün o yorgunluğunu kapıda bırakıp, onu ezen ne varsa, onu mahcup eden ne varsa vakfın içine girerken kapıda bırakıp içeri girdiğinde de ihtiyaçlarını alıp hiç kimseye minnet etmeden buradaki ihtiyaçlarını karşılayıp gitsin istedik. Bunu yaparken de artık geleneksel anlamdaki kapı kapı yardım kolisi götürmek yerine tıpkı bir marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını almasını istiyoruz. Bizim onlara ne götürdüğümüz değil, onların neye ihtiyacı varsa, ihtiyaçlarını marketten alışveriş yapar gibi alıp gidecek. Bugün Gaziantep'imizde sosyal marketimizin altıncısını açtık. Rabbim hayırlara vesile kılsın" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

