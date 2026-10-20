Gaziantep\'te taciz suçlamasıyla yargılanan Aslansoy\'un davası 3 Kasım\'a ertelendi

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te bir kadın işçiye yönelik cinsel taciz ve nitelikli cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un davasında, duruşma savcısına mütalaasını hazırlaması için süre verildi, duruşma 3 Kasım'a bırakıldı. Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, davanın yalnızca bir kadın işçinin değil, tüm kadın işçilerin adalet mücadelesi olduğunu söyledi.

Gaziantep'te tekstil fabrikasında bir kadın işçiye yönelik cinsel taciz ve nitelikli cinsel saldırı suçlamalarıyla hakkında dava açılan fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un yargılanmasına, Gaziantep 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşma öncesinde Gaziantep Kadın Platformu, Gaziantep Barosu Kadın Hakları Merkezi, İnsan Hakları Derneği, Gaziantep Tabip Odası, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), EMEP Milletvekili Sevda Karaca ile sağlık ve eğitim emekçileri, adliye önünde bir araya geldi.

SANIK AVUKATLARI İLE MÜŞTEKİ AVUKATLARI ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmada sanık avukatları, dosya kapsamında yapılan sosyal medya paylaşımlarının, haberlerin ve basın açıklamalarının mahkemeyi etkilemeye ve Ahmet Aslansoy'u hedef göstermeye yönelik olduğunu savundu. Sanık avukatları ayrıca dosyadaki ses kayıtlarının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Müşteki avukatları ise sanık tarafının savunmalarında davanın esasından uzaklaştığını belirterek, kadın işçinin şikayet süreci ve olay sonrasındaki davranışları üzerinden hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Avukatlar, işyerlerinde tacize uğrayan kadınların korku, baskı ve işini kaybetme endişesi nedeniyle şikayet mekanizmalarına başvurmakta zorlandığına dikkati çekti. Müşteki avukatları, dosyadaki ses kayıtlarında yer alan iddiaların değerlendirilmesini isteyerek, sanığın herhangi bir erteleme ve indirim uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasın hazırlaması için savcıya süre verildi. Duruşma, 3 Kasım'a bırakıldı.

KARACA: BU DAVA TÜM KADIN İŞÇİLERİN ADALET MÜCADELESİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, davanın yalnızca bir kadın işçinin davası olmadığını belirterek, kadın örgütlerinin, işçilerin ve emek-demokrasi güçlerinin davayı takip ettiğini söyledi.

Karaca, ekonomik gücünü ve siyasi nüfuzunu kullanarak kadınları susturabileceğini düşünen patronlara karşı yürütülen mücadelenin önemine dikkat çekti. Dosyadaki delillere rağmen beraat kararı verilmesi durumunda bunun davayı takip eden kadınlara olumsuz bir mesaj vereceğini ifade eden Karaca, kadın işçilere dayanışma çağrısında bulundu. Sevda Karaca, 3 Kasım'da görülecek duruşmada da dayanışmayı sürdürmek ve mücadeleyi büyütmek için adliyede olacaklarını belirtti.

AVUKAT ÖZER: BU DOSYADAN ÇIKACAK SONUÇ BİRÇOK DOSYAYA ÖRNEK OLACAK

Duruşma öncesinde adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan müşteki avukatı Esmer Özer de davanın dördüncü duruşmasının, karar duruşması olmasını beklediklerini söyledi. Kadın işçilerin işyerlerinde tacize uğradığını belirten Özer, Özak Tekstil, Digel Tekstil ve Şık Makas direnişlerini hatırlatarak, fabrikalarda her üç kadın işçiden birinin tacize uğradığını söyledi. Avukat Özer, davadan çıkacak sonucun birçok dosyaya örnek olacağını kaydetti.