Gaziantep'te Türkiye'nin İkinci Büyük Tema Parkı Yenilendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Türkiye'nin İkinci Büyük Tema Parkı Yenilendi

Gaziantep\'te Türkiye\'nin İkinci Büyük Tema Parkı Yenilendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıllardır hizmet veren tema parkını yenileyerek modern bir hale getirdi. 45 bin metrekarelik alanda toplamda 30 eğlence aleti ile hizmet veren park, Ramazan ayı etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

09.03.2025 15:33  Güncelleme: 15:36
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Türkiye'nin ikinci büyük tema parkı hizmete açıldı.

Yıllardır hizmet veren mevcut parkı yenilenerek modern bir hale kavuşturan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyük, Türkiye'nin ise ikinci büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temaparkı tamamladı. Yapılan yeni düzenlemelerle parkın dış duvarları kaldırıldı, etkinlik alanları yenilendi, eğlence ekipmanları güncellenerek parka kolay erişim sağlandı.

Yaklaşık 45 bin metrekare büyüklüğündeki parka yenileme çalışmaları kapsamında 17 eğlence aleti daha eklenerek toplam 30 oyun aletinin kullanımı sağlandı. Yenileme çalışmalarıyla temaparka yeni çocuk tiyatro alanı, kafeteryalar ve çeşitli sosyal donatılar ekipler tarafından elden geçirildi, yenileri oluşturuldu.

"Modern olması adına eski aletlerimizin hepsi yenilendi"

Yapılan son çalışmalar hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin talimatlarıyla Gaziantep'e daha da yakışır, daha modern bir park yapma adına geçen yıldan beri tadilata almıştık. Tadilat bitti. Şu anda 45 bin metrekare alan içerisinde kurulu, Türkiye'nin ikinci büyük tema parkı Gaziantep halkının hizmetine girmiş bulunmakta. Mübarek Ramazan ayındayız. Tema Parkımız'ın yeri Gaziantep Festival Parkı'nın hemen bitişiğinde Ramazan Sokağımız orada canlılığını devam ettiriyor etkinlikleriyle. Yine Temapark'ta halkımız etkinliklere katılıyor. Eski aletlerimizin hepsi yenilendi. Revizyonları yapıldı. Bununla beraber 17 yeni alet daha tüm dünyadaki çocuk alanlarında, çocuk parklarında, tema parklarında kullanılan aletler de parkımıza kazandırıldı. Şu anda yapılan çalışmalarla, çevre düzenlemesiyle, güvenliğiyle, kafe alanlarıyla Gaziantep halkının hizmetine sunuldu. Gaziantep'e yakışır, sadece Gaziantep'e değil, Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya, tüm bu bölgeye, tüm Türkiye'ye hitap edecek bir tema park oldu. Tema parkımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

"Vatandaşlar yapılan yenilemeleri beğendi"

Ailesiyle Temapark'a gelen Ahmet Baştürk, yapılan düzenlemeleri beğendiğini ifade ederek, "Birçok eğlenceli alet var. Güvenilir bulduk. Daha önce de çocuklarla da geliyorduk. Yenileme çalışmaları gayet güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Selim Uygur ise etrafın temizliğine ve güvenilirliğine dikkat çekerek, "Etraf çok temiz ve nezih. Bu işle uğraşan herkese teşekkür ediyoruz. Bütün gün çocuklarımız için çalışıyoruz. Bu tür yerler bizim için iyi oluyor ailece gezebiliyoruz. Güvenlik de çok iyi" şeklinde konuştu.

Çocuklarının alanı beğendiğini aktaran Nilüfer Uygur ise, "Daha önceki hali de güzeldi ama şimdi çok güzel. Ayrıca çok güvenli. 8 Mart Kadınlar Günü hem de. Başkan Fatma Şahin başta olmak üzere bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum. Eskiden oyuncaklara 10 yaş sınırlaması vardı. Yapılan düzenlemelerle küçük çocuklarımızda kullanabiliyor" diye konuştu.

6 yaşındaki Murat Aras Çeritlioğlu da Temapark'ta oynadığını ve çok beğendiğini söyledi, yapan herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Türkiye'nin İkinci Büyük Tema Parkı Yenilendi - Son Dakika

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